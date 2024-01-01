We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 23.8 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب
المواصفات الأساسية
-
الحجم [بوصة]
23.8
-
دقة
1920 x 1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة الابعاد
16:9
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
75
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل وضع العرض
إمالة
جميع المواصفات
عرض
-
الحجم [بوصة]
23.8
-
نسبة الابعاد
16:9
-
نوع اللوحة
IPS
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
دقة
1920 x 1080
-
مسافة البكسل [مم]
0.2745 x 0.2746
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
نسبة التباين (الطباع)
1000:1
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
75
-
السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]
200
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
600:1
-
الحجم [سم]
60.4
اتصال
-
D-Sub
نعم (1ea)
-
HDMI
نعم (1ea)
-
D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند هرتز)
1920 x 1080 at 60Hz
ميزات
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
ضعف الألوان
نعم
-
توفير الطاقة الذكية
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
Dynamic Action Sync
نعم
-
مثبت اللون الأسود
نعم
-
علامة التقاطع
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
دقة فائقة +
نعم
آلي
-
تعديل وضع العرض
إمالة
-
يمكن تثبيته على الحائط [مم]
75 x 75
الأبعاد / الأوزان
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
615 x 148 x 410
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
539.9 x 414.4 x 190
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
539.9 x 321.4 x 56.2
-
الوزن في الشحن [كجم]
3.9
-
الوزن مع الحامل [كجم]
2.6
-
الوزن بدون الحامل [كجم]
2.3
معلومات
-
اسم المنتج
شاشة الكمبيوتر
-
سنة
2021
طاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
22.0W
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
أقل من 0.3 واط
-
استهلاك الطاقة (النوع)
19.0W
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
-
مدخلات AC
100-240V (50/60Hz)
-
نوع
الطاقة الخارجية (محول)
ملحقات
-
HDMI
نعم
-
أخرى (ملحق)
مسامير المستخدم 2EA
تطبيق SW
-
التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)
نعم
معيار
-
RoHS
نعم
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.