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شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 23.8 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

المواصفات

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شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 23.8 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

24MP400-B

شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 23.8 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

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المواصفات الأساسية

  • الحجم [بوصة]

    23.8

  • دقة

    1920 x 1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    75

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

جميع المواصفات

عرض

  • الحجم [بوصة]

    23.8

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • نوع اللوحة

    IPS

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • دقة

    1920 x 1080

  • مسافة البكسل [مم]

    0.2745 x 0.2746

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • نسبة التباين (الطباع)

    1000:1

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    75

  • السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]

    200

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    600:1

  • الحجم [سم]

    60.4

اتصال

  • D-Sub

    نعم (1ea)

  • HDMI

    نعم (1ea)

  • D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند هرتز)

    1920 x 1080 at 60Hz

ميزات

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • ضعف الألوان

    نعم

  • توفير الطاقة الذكية

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • مثبت اللون الأسود

    نعم

  • علامة التقاطع

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • دقة فائقة +

    نعم

آلي

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

  • يمكن تثبيته على الحائط [مم]

    75 x 75

الأبعاد / الأوزان

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    615 x 148 x 410

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    539.9 x 414.4 x 190

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    539.9 x 321.4 x 56.2

  • الوزن في الشحن [كجم]

    3.9

  • الوزن مع الحامل [كجم]

    2.6

  • الوزن بدون الحامل [كجم]

    2.3

معلومات

  • اسم المنتج

    شاشة الكمبيوتر

  • سنة

    2021

طاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    22.0W

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    أقل من 0.3 واط

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    19.0W

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

  • مدخلات AC

    100-240V (50/60Hz)

  • نوع

    الطاقة الخارجية (محول)

ملحقات

  • HDMI

    نعم

  • أخرى (ملحق)

    مسامير المستخدم 2EA

تطبيق SW

  • التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)

    نعم

معيار

  • RoHS

    نعم

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