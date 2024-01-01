Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة Full HD IPS مقاس 23.8 بوصة مزودة بتقنية ™AMD FreeSync

المواصفات

التقييمات

الدعم

شاشة Full HD IPS مقاس 23.8 بوصة مزودة بتقنية ™AMD FreeSync

24MP60G-B

شاشة Full HD IPS مقاس 23.8 بوصة مزودة بتقنية ™AMD FreeSync

(0)
عرض أمامي
طباعة

جميع المواصفات

الشاشة

  • الحجم (بوصة)

    23.8 بوصة

  • الحجم (سم)

    60.4 سم

  • الدقة

    1920x1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • درجة البكسل

    0.2745x0.2745 مم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    200 شمعة/م²

  • السطوع (النوع)

    250 شمعة/م²

  • التدرج اللوني (النوع)

    (NTSC 72% (CIE1931

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    600:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1000:1

  • وقت الاستجابة

    5 ملي ثانية (GtG أسرع)، سجل التمهيد الرئيسي 1 ملي ثانية

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(الجانب الأيمن/الأيسر)، 178º(الجانب العلوي/السفلي)

  • المعالجة السطحية (غير متوافر بالسوق الكوري)

    مقاومة التوهج

الميزات

  • السلامة من الوميض

    نعم

  • وضع القراءة

    نعم

  • ضعف اللون

    نعم

  • دقة فائقة +

    نعم

  • تقنية الحد من ضبابية الحركة

    نعم

  • ™AMD FreeSync

    نعم

  • موازن اللون الأسود

    نعم

  • مزامنة العمل الديناميكي

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

تطبيق SW

  • التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة LG)

    نعم

الاتصال

  • D-Sub

    نعم (1 لكل وحدة)

  • كابل D-Sub (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)

    1920x1080 عند 60 هرتز

  • HDMI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • HDMI (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)

    1920x1080 عند 75هرتز

  • منفذ شاشة

    نعم (1 لكل وحدة)

  • إصدار DP

    1.2

  • DP (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)

    1920x1080 عند 75هرتز

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقة

  • النوع

    طاقة خارجية (محول)

  • مدخل التيار المتردد

    100- 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    16 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    18 واط

  • استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

    غير متوفر

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    أقل من 0.3 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكية

  • عمليات ضبط وضع الشاشة

    الإمالة

  • إمكانية التثبيت على الجدران

    75x75 ملم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    211.7x414.3x539.1 مم

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    39.1x321.5x539.1 مم

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    388x141x663 مم

  • الوزن مع الحامل

    3.3كجم

  • الوزن بدون الحامل

    2.7كجم

  • الوزن عند الشحن

    4.5كجم

الملحقات

  • HDMI

    نعم

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 