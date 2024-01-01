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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®
جميع المواصفات
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
27 بوصة
-
الحجم (سم)
68.5 سم
-
الدقة
1920x1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
مقياس خطوط البكسل
0.3108x0.3108 مم
-
السطوع (الحد الأدنى)
280
-
السطوع (النوع)
350
-
نطاق الألوان (الحد الأدنى)
sRGB 95% (CIE1931)
-
نطاق الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
16.7 ملايين
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1.000:1
-
وقت الاستجابة
(عند الأسرع GTG) مللي ثانية 1
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)
-
معالجة السطح
مقاومة التوهج
المزايا
-
HDR 10
نعم
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نعم
-
معايرة الألوان
نعم
-
الأمان من الوميض
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
MBR
-
NVIDIA G-Sync™
توافق مع G-SYNC
-
AMD FreeSync™
نعم (بريميوم)
-
FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)
نعم
-
مُثبّت اللون الأسود
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
نعم
-
Crosshair
نعم
-
تبديل تلقائي للإدخال
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
تطبيق برمجي
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
نعم
التوصيل
-
HDMI
نعم (2ea)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
بت بمعدل 144 هرتز 1920x1020 8
-
منفذ شاشة العرض
نعم (1ea)
-
إصدار DP
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
بت بمعدل 144 هرتز 1920x1080 8
-
خرج سماعة الرأس
نعم
الطاقه
-
متوسط الإستهلاك
75 واط
-
النوع
الطاقة الخارجية (مهايئ)
-
مدخل تيار متردد
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
43 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
48W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
إمالة/ارتفاع/محوري
-
قابلة للتعليق على الجدار
100 x 100 ملم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
614.2x575.9x291.2 مم (أعلى)
614.2x465.9x291.2 مم (أسفل)
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
614.2x364.8x51.7 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
727x201x487 مم
-
الوزن بالحامل
7.2 كجم
-
الوزن دون الحامل
5.1 كجم
-
الوزن عند الشحن
9.6 كجم
الملحق
-
منفذ شاشة
نعم
-
غير ذلك (ملحق)
حامل ماوس
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