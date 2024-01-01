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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

المواصفات

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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

27GN650-B

شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

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جميع المواصفات

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    27 بوصة

  • الحجم (سم)

    68.5 سم

  • الدقة

    1920x1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • مقياس خطوط البكسل

    0.3108x0.3108 مم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    280

  • السطوع (النوع)

    350

  • نطاق الألوان (الحد الأدنى)

    sRGB 95% (CIE1931)‎

  • نطاق الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)‎

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 ملايين

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1.000:1

  • وقت الاستجابة

    (عند الأسرع GTG) مللي ثانية 1

  • زاوية الرؤية (CR≥10)

    178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

  • معالجة السطح

    مقاومة التوهج

المزايا

  • HDR 10

    نعم

  • تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم

  • معايرة الألوان

    نعم

  • الأمان من الوميض

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • تقنية تقليل ضبابية الحركة.

    MBR

  • NVIDIA G-Sync™‎

    توافق مع G-SYNC

  • AMD FreeSync™‎

    نعم (بريميوم)

  • FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

    نعم

  • مُثبّت اللون الأسود

    نعم

  • مزامنة الحركة الديناميكية

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • تبديل تلقائي للإدخال

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

تطبيق برمجي

  • التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    بت بمعدل 144 هرتز 1920x1020 8

  • منفذ شاشة العرض

    نعم (1ea)

  • إصدار DP

    1.4

  • DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    بت بمعدل 144 هرتز 1920x1080 8

  • خرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقه

  • متوسط الإستهلاك

    75 واط

  • النوع

    الطاقة الخارجية (مهايئ)

  • مدخل تيار متردد

    100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    43 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    48W

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط موضع شاشة العرض

    إمالة/ارتفاع/محوري

  • قابلة للتعليق على الجدار

    100 x‏ 100 ملم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    614.2x575.9x291.2 مم (أعلى)
    614.2x465.9x291.2 مم (أسفل)

  • الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    614.2x364.8x51.7 مم

  • الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

    727x201x487 مم

  • الوزن بالحامل

    7.2 كجم

  • الوزن دون الحامل

    5.1 كجم

  • الوزن عند الشحن

    9.6 كجم

الملحق

  • منفذ شاشة

    نعم

  • غير ذلك (ملحق)

    حامل ماوس

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