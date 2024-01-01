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شاشة ألعاب 27بوصة UltraGear FHD IPS 1مللي ثانية 240هرتز G-Sync متوافقة مع تقنية HDR10 عديمة الحواف واقعياً من 3 جوانب
جميع المواصفات
الشاشة
-
الحجم (بوصة)
27 بوصة
-
الحجم (سم)
سم 68.5
-
الدقة
1920x1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
درجة البكسل:
0.3108ملم × 0.3108ملم
-
السطوع (الحد الأدنى)
320 شمعة/م2
-
السطوع (النوع)
400 شمعة/م2
-
سلسلة اللون (الحد الأدنى)
sRGB 95% (CIE1931)
-
سلسلة اللون (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7 مليون
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1000:1
-
وقت الاستجابة
1 ملي ثانية (GtG أسرع)
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(الجانب الأيمن/الأيسر), 178º(الجانب العلوي/السفلي)
الميزات
-
HDR 10
نعم
-
تأثير HDR
نعم
-
معايرة اللون
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
™AMD FreeSync
نعم
-
FreeSync (تعويض منخفض للإطار)
نعم
-
موازن الأسود
نعم
-
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
نعم
-
Crosshair
نعم
-
توفير الطاقة الذكي
نعم
-
أخرى (الوظيفة)
التوافق مع وظيفة G-Sync
تطبيق SW
-
التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة إل جي)
نعم
الاتصال
-
HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
HDMI - (أقصى قدر من الدقة/هرتز)
8بت @ 240هرتز 1920x1080
-
منفذ الشاشة
نعم (1 لكل وحدة)
-
إصدار DP
1.2
-
HDMI - (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)
8بت @ 240هرتز 1920x1080
-
منفذ USB Upstream
نعم (1لكل وحدة/ ver3.0)
-
منفذ USB Downstream
نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)
-
خرج السماعة
نعم
الطاقة
-
النوع
محول طاقة (خارجي)
-
مدخل التيار المتردد
100-240فولت تيار متردد, 60/50هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
45واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
48واط
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
غير متاح
-
استهلاك الطاقة (وضع السبات)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)
أقل من 0.3واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط وضع الشاشة
الإمالة/الارتفاع/المحور
-
قابلة للتعليق على الحائط
ملم 100×100
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
614.2 × 574.8 × 274.4 ملم (الجانب العلوي)
614.2 × 464.8 × 274.4 ملم (الجانب السفلي)
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
614.2×364.8×56.3 ملم
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
741×208×522 ملم
-
الوزن مع الحامل
5.9كجم
-
الوزن بدون الحامل
4.0كجم
-
الوزن عند الشحن
9.2كجم
الملحقات
-
HDMI
نعم
-
منفذ الشاشة
نعم
-
كابل USB3.0 لنقل البيانات
نعم
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