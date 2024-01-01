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شاشة ألعاب 27بوصة UltraGear FHD IPS 1مللي ثانية 240هرتز G-Sync متوافقة مع تقنية HDR10 عديمة الحواف واقعياً من 3 جوانب

المواصفات

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شاشة ألعاب 27بوصة UltraGear FHD IPS 1مللي ثانية 240هرتز G-Sync متوافقة مع تقنية HDR10 عديمة الحواف واقعياً من 3 جوانب

27GN750-B

شاشة ألعاب 27بوصة UltraGear FHD IPS 1مللي ثانية 240هرتز G-Sync متوافقة مع تقنية HDR10 عديمة الحواف واقعياً من 3 جوانب

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27GN750-B
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جميع المواصفات

الشاشة

  • الحجم (بوصة)

    27 بوصة

  • الحجم (سم)

    سم 68.5

  • الدقة

    1920x1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • درجة البكسل:

    0.3108ملم × 0.3108ملم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    320 شمعة/م2

  • السطوع (النوع)

    400 شمعة/م2

  • سلسلة اللون (الحد الأدنى)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • سلسلة اللون (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7 مليون

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1000:1

  • وقت الاستجابة

    1 ملي ثانية (GtG أسرع)

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(الجانب الأيمن/الأيسر), 178º(الجانب العلوي/السفلي)

الميزات

  • HDR 10

    نعم

  • تأثير HDR

    نعم

  • معايرة اللون

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • ™AMD FreeSync

    نعم

  • FreeSync (تعويض منخفض للإطار)

    نعم

  • موازن الأسود

    نعم

  • مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • توفير الطاقة الذكي

    نعم

  • أخرى (الوظيفة)

    التوافق مع وظيفة G-Sync

تطبيق SW

  • التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة إل جي)

    نعم

الاتصال

  • HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • HDMI - (أقصى قدر من الدقة/هرتز)

    8بت @ 240هرتز 1920x1080

  • منفذ الشاشة

    نعم (1 لكل وحدة)

  • إصدار DP

    1.2

  • HDMI - (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)

    8بت @ 240هرتز 1920x1080

  • منفذ USB Upstream

    نعم (1لكل وحدة/ ver3.0)

  • منفذ USB Downstream

    نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)

  • خرج السماعة

    نعم

الطاقة

  • النوع

    محول طاقة (خارجي)

  • مدخل التيار المتردد

    100-240فولت تيار متردد, 60/50هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    45واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    48واط

  • استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

    غير متاح

  • استهلاك الطاقة (وضع السبات)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)

    أقل من 0.3واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط وضع الشاشة

    الإمالة/الارتفاع/المحور

  • قابلة للتعليق على الحائط

    ملم 100×100

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    614.2 × 574.8 × 274.4 ملم (الجانب العلوي)
    614.2 × 464.8 × 274.4 ملم (الجانب السفلي)

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    614.2×364.8×56.3 ملم

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    741×208×522 ملم

  • الوزن مع الحامل

    5.9كجم

  • الوزن بدون الحامل

    4.0كجم

  • الوزن عند الشحن

    9.2كجم

الملحقات

  • HDMI

    نعم

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • كابل USB3.0 لنقل البيانات

    نعم

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