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شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 27 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 27 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

27MP400-B

شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 27 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

(0)
منظر أمامي

شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل من LG: لون حقيقي من زاوية واسعة.

شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل من LG

لون حقيقي من زوايا واسعة

تعمل شاشة LG بتقنية IPS على تمييز أداء شاشات البلورات السائلة. يتم تقليل أوقات الاستجابة، وتحسين إصدار اللون، وبإمكان المستخدمين مشاهدة الشاشة من زوايا واسعة.
IPS
دقة عالية الوضوح بالكامل مع تقنية IPS ‏(1920x1080)
تصميم بلا حواف
تصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب
FreeSync
تقنية ™AMD FreeSync
تصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

تجربة غامرة

تتميز هذه الشاشة بحافة نحيفة من ثلاثة جوانب بدون أن تتأثر دقتها المبهرة، ما يتيح لك أن تبتكر بيئة عمل معززة من خلال التعديل المريح في الإمالة.

تتميز هذه الشاشة بحافة نحيفة من ثلاثة جوانب بدون أن تتأثر دقتها المبهرة

تتميز هذه الشاشة بحافة نحيفة من ثلاثة جوانب وبيئة عمل معززة

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم مريح مع ميزة ضبط درجة الإمالة
تصميم مريح للمستخدمين

مكان عمل مريح

تعديلات إمالتها المريحة مع التصميم الرائق ذي الهيكل الموحد يتيحان لك إنشاء بيئة عمل معززة.

حافظ على عينيك مع ميزات رعاية العين

وضع القارئ

راحة بصرية محسّنة

للمساعدة على تقليل إجهاد العين وتوفير راحة للعين في أثناء قراءة المستندات على شاشة، يعمل وضع القارئ على تعديل درجة اللون والإضاءة لمحاكاة قراءة كتاب ورقي.

الحماية من الوميض

عناية بالعينين

الأمان من النبضات يقلل النبضات على الشاشة، ما يساعد على خفض إجهاد العين. إنها تقدم بيئة عمل مريحة لوقت طويل.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

**الرقم المشار إليه هو قيمة تقديرية مأخوذة من الاختبارات الداخلية التي تجريها شركة LG باستخدام طراز 27MP400 في شهر مارس 2021. قد يختلف الرقم المذكور في ظروف الاستخدام الحقيقية.

يوفر التحكم عبر الشاشة واجهة مستخدم أسهل استخدامًا
التحكم عبر الشاشة

واجهة مستخدم أسهل

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم الشاشة أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس.

*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.

*صور المنتج ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي ووحدة التحكم الفعلية الظاهرة على الشاشة.

™AMD FreeSync

حركة سريعة وسلسة

مع تقنية ™AMD FreeSync، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها إلى حد مذهل.

صورة ألعاب واضحة مع حركة سلسة وسلسة عند تشغيل AMD FreeSync™، بينما يحدث تذبذب صورة الشاشة وتقطيعها عند إيقاف تشغيل ميزة AMD FreeSync™.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™.

  • DAS

  • تقليدية*

مزامنة الحركة الديناميكية

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

*يوضح الشكل التقليدي أن طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • تشغيل

  • إيقاف التشغيل

مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • تشغيل

  • إيقاف التشغيل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحجم [بوصة]

    27

  • دقة

    1920 x 1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    75

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

جميع المواصفات

عرض

  • الحجم [بوصة]

    27

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • نوع اللوحة

    IPS

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • دقة

    1920 x 1080

  • مسافة البكسل [مم]

    0.3114 x 0.3114

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • نسبة التباين (الطباع)

    1000:1

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    75

  • السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]

    200

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    600:1

  • الحجم [سم]

    68.6

اتصال

  • D-Sub

    نعم (1ea)

  • HDMI

    نعم (1ea)

  • D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند هرتز)

    1920 x 1080 at 60Hz

ميزات

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • ضعف الألوان

    نعم

  • توفير الطاقة الذكية

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • مثبت اللون الأسود

    نعم

  • علامة التقاطع

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • دقة فائقة +

    نعم

آلي

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

  • يمكن تثبيته على الحائط [مم]

    75 x 75

الأبعاد / الأوزان

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    678 x 158 x 450

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    612 x 454.9 x 190

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    612 x 362.5 x 56.2

  • الوزن في الشحن [كجم]

    5.2

  • الوزن مع الحامل [كجم]

    3.4

  • الوزن بدون الحامل [كجم]

    3.1

معلومات

  • اسم المنتج

    شاشة الكمبيوتر

  • سنة

    2021

طاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    26W

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    22W

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    أقل من 0.3 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

  • مدخلات AC

    100-240V (50/60Hz)

  • نوع

    الطاقة الخارجية (محول)

ملحقات

  • HDMI

    نعم

  • أخرى (ملحق)

    مسامير المستخدم 2EA

تطبيق SW

  • التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)

    نعم

معيار

  • RoHS

    نعم

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