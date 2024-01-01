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شاشة بتقنية IPS ذات دقة عالية الوضوح بالكامل مقاس 27 بوصة وتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب
تجربة غامرة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
حافظ على عينيك مع ميزات رعاية العين
وضع القارئ
راحة بصرية محسّنة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
**الرقم المشار إليه هو قيمة تقديرية مأخوذة من الاختبارات الداخلية التي تجريها شركة LG باستخدام طراز 27MP400 في شهر مارس 2021. قد يختلف الرقم المذكور في ظروف الاستخدام الحقيقية.
*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.
*صور المنتج ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي ووحدة التحكم الفعلية الظاهرة على الشاشة.
حركة سريعة وسلسة
صورة ألعاب واضحة مع حركة سلسة وسلسة عند تشغيل AMD FreeSync™، بينما يحدث تذبذب صورة الشاشة وتقطيعها عند إيقاف تشغيل ميزة AMD FreeSync™.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™.
-
DAS
-
تقليدية*
تفاعل بشكل أسرع من الخصوم
*يوضح الشكل التقليدي أن طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
-
تشغيل
-
إيقاف التشغيل
هاجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
-
تشغيل
-
إيقاف التشغيل
تصويب أفضل
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
المواصفات الأساسية
-
الحجم [بوصة]
27
-
دقة
1920 x 1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة الابعاد
16:9
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
75
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل وضع العرض
إمالة
جميع المواصفات
عرض
-
الحجم [بوصة]
27
-
نسبة الابعاد
16:9
-
نوع اللوحة
IPS
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
دقة
1920 x 1080
-
مسافة البكسل [مم]
0.3114 x 0.3114
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
نسبة التباين (الطباع)
1000:1
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
75
-
السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]
200
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
600:1
-
الحجم [سم]
68.6
اتصال
-
D-Sub
نعم (1ea)
-
HDMI
نعم (1ea)
-
D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند هرتز)
1920 x 1080 at 60Hz
ميزات
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
ضعف الألوان
نعم
-
توفير الطاقة الذكية
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
Dynamic Action Sync
نعم
-
مثبت اللون الأسود
نعم
-
علامة التقاطع
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
دقة فائقة +
نعم
آلي
-
تعديل وضع العرض
إمالة
-
يمكن تثبيته على الحائط [مم]
75 x 75
الأبعاد / الأوزان
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
678 x 158 x 450
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
612 x 454.9 x 190
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
612 x 362.5 x 56.2
-
الوزن في الشحن [كجم]
5.2
-
الوزن مع الحامل [كجم]
3.4
-
الوزن بدون الحامل [كجم]
3.1
معلومات
-
اسم المنتج
شاشة الكمبيوتر
-
سنة
2021
طاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
26W
-
استهلاك الطاقة (النوع)
22W
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
أقل من 0.3 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
-
مدخلات AC
100-240V (50/60Hz)
-
نوع
الطاقة الخارجية (محول)
ملحقات
-
HDMI
نعم
-
أخرى (ملحق)
مسامير المستخدم 2EA
تطبيق SW
-
التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)
نعم
معيار
-
RoHS
نعم
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