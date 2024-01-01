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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)
*شاشات الكمبيوتر تأتي مع ضمان ثلاث سنوات.
**العمر الإفتراضي للمنتج اربع سنوات.
السرعة
IPS 1 مللي ثانية (GtG)
معدل تحديث 144 هرتز
اللون
HDR10
sRGB 99% (المعدل النموذجي)
الميزة
AMD FreeSync™ Premium
الارتفاع والإمالة والحامل المحوري القابل للتعديل
مصممة لتوفير سرعة فائقة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
معدل تحديث يبلغ 144 هرتز
حركة الألعاب الانسيابية
تتيح السرعة الفائقة البالغة 144 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل للإمالة
*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
جميع المواصفات
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
23.8 بوصة
-
الحجم (سم)
60.4 سم
-
الدقة
1920x1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
مقياس خطوط البكسل
0.2745 x 0.2745 ملم
-
السطوع (الحد الأدنى)
240 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
300 شمعة/م²
-
نطاق الألوان (الحد الأدنى)
sRGB 97% (CIE1931)
-
نطاق الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
16.7 ملايين
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1.000:1
-
وقت الاستجابة
1 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)
-
معالجة السطح
مقاومة التوهج
المزايا
-
HDR 10
نعم
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نعم
-
معايرة الألوان
نعم
-
الأمان من الوميض
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
MBR
-
AMD FreeSync™
نعم (بريميوم)
-
FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)
نعم
-
مُثبّت اللون الأسود
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
نعم
-
Crosshair
نعم
-
تبديل تلقائي للإدخال
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
تطبيق برمجي
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
نعم
التوصيل
-
HDMI
نعم (2ea)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
1920x1080 بت 8 بمعدل 144 هرتز
-
منفذ شاشة العرض
نعم (1ea)
-
إصدار DP
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
1920x1080 بت 8 بمعدل 144 هرتز
-
خرج سماعة الرأس
نعم
الطاقه
-
النوع
الطاقة الخارجية (مهايئ)
-
مدخل تيار متردد
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
32 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
34W
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
غير متاح(عدم دعم معيار ES7.0)
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
إمالة/ارتفاع/محوري
-
قابلة للتعليق على الجدار
100 x 100 ملم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
540.8 × 551.1 × 291.2 مم (أعلى) 540.8 × 441.1 × 291.2 مم (أسفل)
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
540.8 × 323.8 × 42.8 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
753 × 426 × 173 مم
-
الوزن بالحامل
5.6
-
الوزن دون الحامل
3.4
-
الوزن عند الشحن
8.2
الملحق
-
منفذ شاشة
نعم
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