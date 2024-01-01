Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)

24GN650-B

شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)

(0)
منظر أمامي

*شاشات الكمبيوتر تأتي مع ضمان ثلاث سنوات.
**العمر الإفتراضي للمنتج اربع سنوات.

شاشة ألعاب ™‎LG UltraGear

شاشة Ultragear من إل جي عدتك الأقوى للألعاب

كن مغير قواعد اللعبة

تعزز LG UltraGear™‎، والتي تعتبر عتادًا قويًا للغاية، فرصك في الفوز.

السرعة

IPS 1 مللي ثانية (GtG)
معدل تحديث 144 هرتز

اللون

HDR10
sRGB 99% (المعدل النموذجي)

الميزة

AMD FreeSync™ Premium
الارتفاع والإمالة والحامل المحوري القابل للتعديل

IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

مصممة لتوفير سرعة فائقة

في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنة بتقنية TN Speed، فإن تقليل وقت ما بعد عرض الصور وتوفير وقت استجابة أسرع يوفر لك أداء ألعاب جديد كليًا.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).

معدل تحديث يبلغ 144 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 144 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.

مشهد ألعاب بألوان غنية وتباين على الشاشة تدعم Hdr10 وSrgb 99% (نموذجي)
HDR10 مع sRGB 99% (المعدل النموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

تدعم هذه الشاشة HDR10 مع sRGB 99% (المعدل النموذجي) مما يتيح الانغماس البصري الواقعي مع الألوان الغنية والتباين. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن تساعد هذه الشاشة اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي يقصدها مطورو اللعبة.
AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. يمكن ضبط القاعدة لتغيير ارتفاع الشاشة، وإمالتها، ومحورها لمساعدتك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل للإمالة

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع مزامنة الحركة الديناميكي مع تقليل تأخر الإدخال

مزامنة الحركة الديناميكية

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

مقارنة بين مشهدي ألعاب بين الوضع التقليدي ووضع المثبت الأسود الذي يوفر رؤية أفضل في المشهد المتطابق

مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

مقارنة بين مشهدين في الوضع التقليدي ووضع التقاطع الذي يساعد على الاستهداف بشكل أفضل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

طباعة

جميع المواصفات

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    23.8 بوصة

  • الحجم (سم)

    60.4 سم

  • الدقة

    1920x1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • مقياس خطوط البكسل

    0.2745 x‏ 0.2745 ملم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    240 شمعة/م²

  • السطوع (النوع)

    300 شمعة/م²

  • نطاق الألوان (الحد الأدنى)

    sRGB 97% (CIE1931)‎

  • نطاق الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)‎

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 ملايين

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1.000:1

  • وقت الاستجابة

    1 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

  • زاوية الرؤية (CR≥10)

    178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

  • معالجة السطح

    مقاومة التوهج

المزايا

  • HDR 10

    نعم

  • تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم

  • معايرة الألوان

    نعم

  • الأمان من الوميض

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • تقنية تقليل ضبابية الحركة.

    MBR

  • AMD FreeSync™‎

    نعم (بريميوم)

  • FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

    نعم

  • مُثبّت اللون الأسود

    نعم

  • مزامنة الحركة الديناميكية

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • تبديل تلقائي للإدخال

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

تطبيق برمجي

  • التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    1920x1080 بت 8 بمعدل 144 هرتز

  • منفذ شاشة العرض

    نعم (1ea)

  • إصدار DP

    1.4

  • DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    1920x1080 بت 8 بمعدل 144 هرتز

  • خرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقه

  • النوع

    الطاقة الخارجية (مهايئ)

  • مدخل تيار متردد

    100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    32 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    34W

  • استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

    غير متاح(عدم دعم معيار ES7.0)

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط موضع شاشة العرض

    إمالة/ارتفاع/محوري

  • قابلة للتعليق على الجدار

    100 x‏ 100 ملم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    540.8 × 551.1 × 291.2 مم (أعلى) 540.8 × 441.1 × 291.2 مم (أسفل)

  • الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    540.8 × 323.8 × 42.8 مم

  • الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

    753 × 426 × 173 مم

  • الوزن بالحامل

    5.6

  • الوزن دون الحامل

    3.4

  • الوزن عند الشحن

    8.2

الملحق

  • منفذ شاشة

    نعم

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 