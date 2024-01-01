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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

27GN65R-B

شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

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منظر أمامي

شعار UltraGear من إل جي.

شاشة Ultragear من إل جي عدتك الأقوى للألعاب

كن مغير قواعد اللعبة

تعزز LG UltraGear™‎، والتي تعتبر عتادًا قويًا للغاية، فرصك في الفوز.

السرعة

شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))
معدل التحديث 144 هرتز

اللون

HDR10
مجموعة ألوان sRGB بنسبة 99% (المعدل النموذجي)

تقني

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®‎
تقنية AMD FreeSync™ Premium

IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

مصممة لتوفير سرعة فائقة

في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنة بتقنية TN Speed، فإن تقليل وقت ما بعد عرض الصور وتوفير وقت استجابة أسرع يوفر لك أداء ألعاب جديد كليًا.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

* مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).

معدل تحديث يبلغ 144 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 144 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

* مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.

مشهد ألعاب بألوان غنية وتباين على الشاشة تدعم Hdr10 وsRgb 99% (نموذجي)
HDR10 مع sRGB 99% (المعدل النموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

27GN65R تدعم معيار HDR10 مع sRGB بمعدل 99% (المعدل النموذجي) مع تمكين الغمر البصري الواقعي بألوان غنية وتباين. أيًا كان ميدان المعركة، فإنها تستطيع أن تساعد اللاعبين في رؤية الألوان الدرامية التي يقصد مطورو اللعبة تقديمها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

متوافقة NVIDIA® G-SYNC®

تم التحقق من التوافق مع G-SYNC®‎ بواسطة NVIDIA

27GN65R عبارة عن شاشة اختبرتها NVIDIA وتحققت رسميًا من توافقها مع تقنية G-SYNC®‎، ما يقلل من قص الصور وتقطيع الإطارات إلى أدنى حد ممكن للحصول على تجربة ألعاب أسرع وأكثر سلاسة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

* مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎.

AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها إلى حد مذهل.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

* مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. يمكن ضبط القاعدة لتغيير ارتفاع الشاشة، وإمالتها، ومحورها لمساعدتك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران المحوري

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع مزامنة الحركة الديناميكي مع تقليل تأخر الإدخال
مزامنة الحركة الديناميكية

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.
مقارنة مشهدي ألعاب بين الوضع التقليدي مع رؤية أقل في المشهد المظلم، ووضع مثبت الأسود الذي يعرض رؤية أفضل في المشهد المتطابق
مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.
مقارنة مشهدي ألعاب بين الوضع التقليدي ووضع مشهد التقاطع الذي يؤدي إلى استهداف أفضل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحجم [بوصة]

    27

  • دقة

    1920 x 1080

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • سلسلة الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    300

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    144

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG at Faster)

  • تعديل وضع العرض

    الميل/الارتفاع/المحور

جميع المواصفات

عرض

  • الحجم [بوصة]

    27

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • نوع اللوحة

    IPS

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG at Faster)

  • دقة

    1920 x 1080

  • مسافة البكسل [مم]

    0.3108 x 0.3108

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    300

  • نسبة التباين (الطباع)

    1000:1

  • سلسلة الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • سلسلة الألوان (الحد الأدنى)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    144

  • السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]

    240

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • الحجم [سم]

    68.5

اتصال

  • HDMI

    نعم (1ea)

  • منفذ العرض

    نعم (1ea)

  • DP نسخة

    1.4

  • سماعة الرأس خارج

    3-pole (Sound Only)

ميزات

  • HDR 10

    نعم

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • توفير الطاقة الذكية

    نعم

  • تمت معايرة الألوان في المصنع

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™

    متوافق مع تقنية G-SYNC

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • مثبت اللون الأسود

    نعم

  • علامة التقاطع

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • عداد FPS

    نعم

  • تقنية تقليل ضبابية الحركة.

    نعم

  • مفتاح محدد من قبل المستخدم

    نعم

  • مفتاح الإدخال التلقائي

    نعم

  • HDR Effect

    نعم

آلي

  • تعديل وضع العرض

    الميل/الارتفاع/المحور

  • يمكن تثبيته على الحائط [مم]

    100 x 100

الأبعاد / الأوزان

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    727 x 205 x 487

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    614.2 x 575.9 x 291.2(↑) 614.2 x 465.9 x 291.2(↓)

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    614.2 x 364.8 x 51.7

  • الوزن في الشحن [كجم]

    9.6

  • الوزن مع الحامل [كجم]

    7.2

  • الوزن بدون الحامل [كجم]

    5.1

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    2022

طاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    34W

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    32W

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

  • مدخلات AC

    100-240V (50/60Hz)

  • نوع

    الطاقة الخارجية (محول)

ملحقات

  • HDMI

    نعم

  • أخرى (ملحق)

    حامل الماوس

تطبيق SW

  • التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)

    نعم

معيار

  • RoHS

    نعم

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