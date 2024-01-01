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شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية
®NVIDIA® G-Sync

المواصفات

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شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية
®NVIDIA® G-Sync

27GN850-B

شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية
®NVIDIA® G-Sync

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جميع المواصفات

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    27 بوصة

  • الحجم (سم)

    68.5 سم

  • الدقة

    2560×1440

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • مقياس خطوط البكسل

    0.2325 × 0.2325 مم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    280 كانديلا/متر مربع

  • السطوع (النوع)

    350 كانديلا/متر مربع

  • نطاق الألوان (الحد الأدنى)

    DCI-P3 90% (CIE1976)‎

  • نطاق الألوان (النوع)

    DCI-P3 98% (CIE1976)‎

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1.000:1

  • زمن الاستجابة

    1 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

  • زاوية مشاهدة (CR≥10)

    178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

  • معالجة السطح

    مقاومة التوهج

المزايا

  • HDR 10

    نعم

  • تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم

  • تقنية Nano IPS™‎

    نعم

  • مجموعة كبيرة من الألوان

    نعم

  • معايرة اللون

    نعم

  • الأمان من النبضات

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™‎

    توافق مع G-SYNC

  • AMD FreeSync™‎

    نعم

  • FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

    نعم

  • مُثبّت اللون الأسود

    نعم

  • مزامنة الحركة الديناميكية

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

تطبيق برمجي

  • التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    2560×1440 8 بت بمعدل 144 هرتز

  • منفذ شاشة العرض

    نعم (1ea)

  • إصدار DP

    1.4

  • DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    2560×1440 10 بت بمعدل 144 هرتز

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقة

  • النوع

    الطاقة الخارجية (مهايئ)

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    51 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    55 واط

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط موضع شاشة العرض

    إمالة/ارتفاع/محوري

  • قابلة للتعليق على الجدار

    100 x‏ 100 ملم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    291.2x575.9x614.2 مم (أعلى)
    291.2x465.9x614.2 مم (أسفل)

  • الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    56.3x364.8x614.2 مم

  • الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

    522x219x735 مم

  • الوزن بالحامل

    6.4 كجم

  • الوزن دون الحامل

    4.2 كجم

  • الوزن عند الشحن

    9.5 كجم

الملحق

  • HDMI

    نعم

  • منفذ شاشة

    نعم

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