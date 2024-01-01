We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة ألعاب UltraGear™، بدقة Full HD، مقاس 27 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق
انسياب الموائع في ألعاب
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تفعيل ميزة تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية معها: AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة العمل الديناميكي).
*قد يظهر وميض أثناء تفعيل ميزة تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) وتقنية ™AMD FreeSync الفائقة.
مصممة لتحسِّن تجربة الألعاب
*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
-
DAS
-
الشاشة التقليدية
رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم
*يوضح الشكل التقليدي أن طرازات إل جي غير مدعومة في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
-
تشغيل
-
إيقاف
اهجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
-
تشغيل
-
إيقاف
هدف أفضل
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
المواصفات الأساسية
-
الحجم [بوصة]
27
-
دقة
1920 x 1080
-
نوع اللوحة
VA
-
نسبة الابعاد
16:9
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
165
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل وضع العرض
إمالة
جميع المواصفات
عرض
-
الحجم [بوصة]
27
-
نسبة الابعاد
16:9
-
نوع اللوحة
VA
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
دقة
1920 x 1080
-
مسافة البكسل [مم]
0.3108 x 0.3108
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
250
-
نسبة التباين (الطباع)
3000:1
-
سلسلة الألوان (النوع)
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
165
-
سلسلة الألوان (الحد الأدنى)
NTSC 70% (CIE1931)
-
السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]
200
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
1800:1
-
الحجم [سم]
68.4
اتصال
-
HDMI
نعم (2ea)
-
منفذ العرض
نعم (1ea)
-
DP نسخة
1.2
-
سماعة الرأس خارج
3-pole (Sound Only)
ميزات
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
توفير الطاقة الذكية
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
Dynamic Action Sync
نعم
-
مثبت اللون الأسود
نعم
-
علامة التقاطع
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
عداد FPS
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
نعم
-
مفتاح محدد من قبل المستخدم
نعم
-
مفتاح الإدخال التلقائي
نعم
آلي
-
تعديل وضع العرض
إمالة
-
يمكن تثبيته على الحائط [مم]
100 x 100
الأبعاد / الأوزان
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
776 x 156 x 435
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
613.7 x 456.1 x 201.6
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
613.7 x 364.1 x 39.3
-
الوزن في الشحن [كجم]
5.8
-
الوزن مع الحامل [كجم]
3.87
-
الوزن بدون الحامل [كجم]
3.25
معلومات
-
اسم المنتج
UltraGear
-
سنة
2022
طاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
35W
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
0.5W
-
استهلاك الطاقة (النوع)
32W
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
-
مدخلات AC
100-240V (50/60Hz)
-
نوع
الطاقة الخارجية (محول)
ملحقات
-
منفذ العرض
نعم
تطبيق SW
-
التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)
نعم
معيار
-
RoHS
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.