مُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 588 لتر

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ما الذي يجعلك تحب ثلاجات الفريزر من LG؟
Multi Air Flow
الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول
Total no frost
طازج وخالي من الثلج
أرفف من الزجاج المقوى
متين بما يكفي لتحمل الأشياء الثقيلة
زخرفة معدنية
الألواح المعدنية تعزز التبريد والفخامة
تبريد منعش تمامًا مع ميزة عدم وجود صقيع (Total no frost) على الإطلاق
يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.
أرفف من الزجاج المقوى
تتميز هذه الأرفف بأنها متينة بما يكفي لتحمل أدوات المطبخ الثقيلة دون التعرض لخطر الكسر، كما يسهل تنظيفها وصيانتها دون أي بقع أو روائح.
*الصور المعروضة أعلاه لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
840 x 1860 x 750
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
B/المُجمِّد
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
123
-
وزن المنتج (كجم)
112
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
840 x 1860 x 750
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
-
مزيل روائح
نعم
-
InstaView
لا
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
الرف_زجاج مقوى
3
-
Hygiene Fresh+
لا
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
-
رف الزجاجات
لا
-
منطقة 0 طازجة
لا
-
الرف_قابل للطي
لا
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
-
حامل البيض/سلة البيض
نعم
-
Hygiene Fresh
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
السعة
-
حجم التخزين في الفريزر (لتر)
181
-
حجم التخزين في الثلاجة
407
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
588
حجيرة المجمد
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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