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مُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 588 لتر

الميزات

المعرض

المواصفات

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مُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 588 لتر

مُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 588 لتر

GTF569PVAM
()
  • صورة أمامية لمُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 131 لتر
  • front view open
  • front top door open
  • display
  • handle
  • freezer
  • drawer
  • left perspective view
  • right perspective view
  • top view
  • left side
  • right side
  • left side open door
  • side
  • back
صورة أمامية لمُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 131 لتر
front view open
front top door open
display
handle
freezer
drawer
left perspective view
right perspective view
top view
left side
right side
left side open door
side
back

الميزات الرئيسية

  • Multi Air Flow
  • Total No Frost
  • أرفف من الزجاج المقوى

ما الذي يجعلك تحب ثلاجات الفريزر من LG؟

هذه صورة توزع الهواء البارد من فتحة التهوية داخل الثلاجة للحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول.

Multi Air Flow

الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول

نصف التوت طازج، ونصفه مُجمَّد مع أيقونة ميزة عدم وجود صقيع (total no frost).

Total no frost

طازج وخالي من الثلج

وعاء معدني ثقيل على الرف الموجود داخل مُجمِّد الثلاجة السفلي من LG.

أرفف من الزجاج المقوى

متين بما يكفي لتحمل الأشياء الثقيلة

التصميم العام لمُجمِّد الثلاجة السفلي من LG.

زخرفة معدنية

الألواح المعدنية تعزز التبريد والفخامة

صورة لمُجمِّد الثلاجة السفلي من LG في المطبخ.
هذه صورة توزع الهواء البارد من فتحة التهوية داخل الثلاجة للحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول.

Multi Air Flow

درجات الحرارة المثلى في كل مكان

تعمل فتحات التهوية داخل الثلاجة على تشتيت الهواء البارد للحفاظ على مستويات رطوبة ودرجة حرارة ثابتة، مما يحافظ على الطعام طازجًا، لفترة أطول بغض النظر عن مكان تخزينه.

Total No Frost

تبريد منعش تمامًا مع ميزة عدم وجود صقيع (Total no frost) على الإطلاق

يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.

نصف التوت طازج، ونصفه مُجمَّد مع أيقونة ميزة عدم وجود صقيع (total no frost).

أرفف من الزجاج المقوى

تتميز هذه الأرفف بأنها متينة بما يكفي لتحمل أدوات المطبخ الثقيلة دون التعرض لخطر الكسر، كما يسهل تنظيفها وصيانتها دون أي بقع أو روائح.

الشاشة التي تعمل باللمس في مُجمِّد الثلاجة السفلي من LG.

شاشة تعمل باللمس

التصميم العام لمُجمِّد الثلاجة السفلي من LG.

زخرفة معدنية

صورة مقربة لضوء LED الموجود داخل مُجمِّد الثلاجة السفلي من LG.

ضوء LED

*الصور المعروضة أعلاه لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

الملخص

طباعة

الأبعاد

gtf569pvam
إجمالي حجم التخزين (لتر) 
588
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎840 x 1860 x 750 ‎
تدفق هواء متعدد
نعم
Hygiene Fresh
نعم

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎840 x 1860 x 750 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    B/المُجمِّد

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    123

  • وزن المنتج (كجم)

    112

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎840 x 1860 x 750 ‎

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

  • مزيل روائح

    نعم

  • InstaView

    لا

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    3

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • رف الزجاجات

    لا

  • منطقة 0 طازجة

    لا

  • الرف_قابل للطي

    لا

  • علبة الخضراوات (Fresh Converter)

    لا

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

  • Hygiene Fresh

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

السعة

  • حجم التخزين في الفريزر (لتر)

    181

  • حجم التخزين في الثلاجة

    407

  • إجمالي حجم التخزين (لتر) 

    588

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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