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ثلاجة ذات 4 أبواب , كمبروسور خطي موفر للطاقة , سعة 530 لترا , 19 قدما مكعبا

المواصفات

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ثلاجة ذات 4 أبواب , كمبروسور خطي موفر للطاقة , سعة 530 لترا , 19 قدما مكعبا

GC-B22FTLVB

ثلاجة ذات 4 أبواب , كمبروسور خطي موفر للطاقة , سعة 530 لترا , 19 قدما مكعبا

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الملخص

طباعة

الأبعاد

GC-B22FTLVB
السعة (ليترات)
530L
الأبعاد (سم)
73.4x178.7x83.5
الميزة الرئيسية
ميزة ™‎SmartThinQ
الميزة الإضافية
فلتر Pure N Fresh

جميع المواصفات

السعة(لتر)

  • السعة (ليترات)

    530

  • السعة (اقدام)

    19

  • سعة تخزين ISO - المجمّد

    209

  • سعة تخزين ISO - الثلاجة

    321

الأبعاد(العرض×الارتفاع×العمق)

  • المنتج (سم)

    83.5×178.7×73.4

  • بالتغليف (سم)

    76.8x188.9x88.5

الميزات العامة

  • التحكم في درجة الحرارة - مؤشر LED خارجي

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تجميد سريع

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تنبيه عدم غلق الباب

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تبريد سريع

    نعم

  • تبريد الباب

    نعم

  • ميزة Smart DiagnosisTM

    نعم

  • نظام التبريد

    بدون صقيع

  • متعددة تدفق الهواء

    نعم

  • ضاغط خطي

    نعم

  • تقييم نجمي

    220 فولت/50 هرتز

  • فئة المناخ

    استوائي

  • نوع المقبض - المادة

    بلاستيك

  • نوع المقبض - النوع

    حافظة أفقية

  • الوان

    فضي

  • Hygiene Fresh

    نعم

  • Smart Inverter 

    نعم

  • ™Linear Cooling

    نعم

  • ™⁺Door Cooling

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)

    نعم

الثلاجة المقصورة

  • المصباح

    LED

  • فلتر Pure N Fresh

    نعم

  • الرف - زجاج معالج

    نعم

  • سلة الباب - شفافة

    نعم

  • زخرفة بلمسات معدنية - الرف

    نعم

  • زخرفة بلمسات معدنية - خضراوات

    نعم

  • منطقة الحفاظ على الطزاجة

    نعم

  • غطاء علبة الخضراوات T/V - زجاج معالج

    نعم

  • علبة الخضراوات (الدرج) - منفصل

    نعم

  • علبة الخضراوات (الدرج) - مجعِّد توازن الرطوبة

    نعم

  • علبة الخضراوات (الدرج) - وحدة تحكم في الرطوبة

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

المجمّد المقصورة

  • المصباح

    LED

  • ملفوف - نوع الدرج

    نعم

  • زخرفة بلمسات معدنية - درج

    نعم

  • درج - غير شفاف

    نعم

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