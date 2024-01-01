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ثلاجة ال جي 470 لتر, انستا فيو DID, اسود

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

ثلاجة ال جي 470 لتر, انستا فيو DID, اسود

ثلاجة ال جي 470 لتر, انستا فيو DID, اسود

GC-X22FFQAB
  • Front view
  • Front view
  • Front doors open with food
  • Front doors open without food
  • Top doors open with food
  • Top doors open without food
  • Dow doors open with food
  • Dow doors open without food
  • Prespective view
  • Cooling view point
  • Inside view
  • Top Pespective view
  • Right view
  • left view
  • Side view
Front view
Front view
Front doors open with food
Front doors open without food
Top doors open with food
Top doors open without food
Dow doors open with food
Dow doors open without food
Prespective view
Cooling view point
Inside view
Top Pespective view
Right view
left view
Side view

الميزات الرئيسية

  • Instaview™ Door in Door™
  • Hygiene Fresh™
  • تبريد الباب
  • تدفق متعدد للهواء
  • Linear Cooling™
  • مبرد مياه وثلج بدون وصلات مياه
المزيد

تصميم جديد، ابتكار جديد

باب مسطح عصري Flat Door

ترقية عصرية للمطبخ

ثلاجة بتقنية InstaView™ وزجاج أسود

انقر مرتين لمشاهدة ما بالداخل

LG ThinQ™

ابقَ على اتصال في أي مكان

Inverter Linear™

تعمل بكفاءة

تصميم بباب مسطح لإضفاء أجواء عصرية

إعادة تعريف الأناقة المعاصرة لمطبخك

يُضفي الباب المسطح ومقبض الجيب لمسة من الأناقة على مطبخك بكل سهولة.

تصميم داخلي عصري للمطبخ مع ثلاجة InstaView.

سهولة الوصول

انقر مرتين، شاهد ما بالداخل

انقر مرتين على باب InstaView™ ذي الزجاج الأسود والمصمم حديثًا، وسيسمح لك برؤية ما بالداخل من دون فتح الباب.

النضارة

تحافظ على نضارة الطبيعة

تحافظ تقنية التبريد المتقدمة في الثلاجة الفاخرة الجديدة ذات الباب الفرنسي على منتجاتك في قمة نضارتها.

الجزء العلوي من الصورة هو حصاد الخس من الحقل. الجزء السفلي من الصورة هو سلطة طازجة في طبق دائري. الخضروات في هاتين الصورتين متصلة بشكل طبيعي كما لو كانت صورة واحدة.

حافظ على الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام**

تعمل تقنية LinearCooling™ على تقليل تقلبات درجات الحرارة إلى ±0.5 درجة***.

هناك رسم بياني أمام الخضروات الطازجة.

تحفظ الطعام طازجاً بسرعة وتساوٍ

تحافظ فتحات التهوية DoorCooling+™ الموجودة في مقدمة الثلاجة على برودة المشروبات ونضارة الأطعمة.

داخل الثلاجة المليئة بالمكونات، تظهر الأسهم الزرقاء، التي تعني البرودة، في الأسفل، وعلى كلا الجانبين، وعلى كامل الثلاجة.

خالية من الروائح، نضارة طبيعية

يستخدم Hygiene Fresh+ نظام ترشيح الكربون للحفاظ على الجزء الداخلي من الثلاجة خاليًا من الروائح، ونظيفًا، ومنعشًا.

يعني Hygiene Fresh+ المميز والسهم الرمادي، امتصاص الرائحة الكريهة في Hygiene Fresh+، وانتشار الهواء البارد النظيف.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

**استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling™. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

***استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس متوسط ​​التقلب في درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الطعام الطازج عند إعداد درجة الحرارة في المصنع في حالة عدم التحميل. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي. 

اتصال Wi-Fi

استمتع بتجربة حياة ذكية: ابقَ على اتصال مع LG ThinQ™

قم بإدارة ثلاجتك بسهولة وتلقِّي أحدث التنبيهات من أي مكان باستخدام تطبيق LG ThinQ™.

توجد ثلاجة وهاتف محمول.

قم بربط ثلاجتك بهاتفك الذكي

يمنحك تطبيق LG ThinQ™ مراقبة ذكية للثلاجة ويسمح لك بتنشيط ميزة "التجميد السريع" بضغطة زر واحدة.

تُظهر الصورة الموجودة على اليمين امرأة تحمل سلة تسوق وتنظر إلى هاتفها المحمول. تُظهر الصورة الموجودة على اليسار الجانب الأمامي للثلاجة. يوجد في وسط الصور أيقونة لإظهار الاتصال بين الهاتف والثلاجة.

تحكّم في ثلاجتك بسهولة من أي مكان

هل نسيت إغلاق باب الثلاجة؟ لا داعي للقلق. سيقوم تطبيق LG ThinQ™ بإرسال إشعار إلى هاتفك لتنبيهك. 

تُظهر الصورة الموجودة على اليسار المرأة وهي تنظر إلى الهاتف الذكي. تُظهر الصورة الموجودة على اليمين أن باب الثلاجة قد تُرك مفتوحًا. في مقدمة الصورتين توجد شاشة الهاتف التي تعرض إشعارات تطبيق LG ThinQ وأيقونة Wi-Fi أعلى الهاتف.

أصبحت ثلاجتك أكثر ذكاءً

يتعلم Smart Learner أنماطك لتحسين التبريد، واستخدام الطاقة، واستخدام الثلج. فهو يبرد لمدة ساعتين قبل الاستخدام المرتفع لمنع إهدار الطاقة. وخلال فترات عدم النشاط أو الاستخدام المنخفض، فإنه يقلل من إهدار الطاقة عن طريق الحد من حركات الضاغط.

تُظهر الصورة الموجودة على اليسار زوجين يحملان كأسين أثناء النهار أمام ثلاجة مفتوحة. جانب واحد فقط من الثلاجة مفتوح، ويتدفق الهواء البارد الأزرق من الثلاجة. توجد أيقونة مقياس الحرارة، والتي تعني الهواء البارد، أسفل الصورة. تُظهر الصورة الموجودة على اليمين الثلاجة في المطبخ في ليلة مظلمة. يوجد أسفل الصورة أيقونة كهربائية تعني توفير الطاقة.

*قد تختلف وظائف ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

تبريد أسرع وتوفير للطاقة

يحافظ Inverter Linear Compressor™ من LG على درجات الحرارة المثالية بكفاءة وسرعة، مع ضمان لمدة 10 سنوات على أجزاء الضاغط.

*Inverter Linear Compressor™: نظرًا لأن Inverter Linear Compressor™ يمكنه التحكم بدقة في كل من سرعة ومسافة أجزاء الضاغط باستخدام آلية نقل مباشرة فريدة من نوعها. وبفضل مكوناته البسيطة مع نقاط احتكاك أقل لتقليل التآكل والتلف، يستهلك Inverter Linear Compressor™ طاقة أقل أثناء التشغيل، ممّا يجعل الثلاجة متينة وهادئة للغاية. مقارنةً بثلاجة LG ذات الضاغط الترددي التقليدي. استنادًا إلى اختبار VDE الذي يقارن استهلاك الطاقة ومستوى الضوضاء بين طراز LGE GBB530NSCXE وGBB530NSQWB.

تصميم وظيفي بلمسة فاخرة

FAQs

ما هي فوائد ثلاجة InstaView™؟

بفضل تقنية InstaView™ المبتكرة من LG، لن تحتاج إلى فتح باب ثلاجة LG الخاصة بك لمعرفة ما بداخلها. ما عليك سوى النقر مرتين على لوحة الزجاج الملون حتى تضيء لتُتيح لك التحقق من محتوياتها. لماذا؟ تمنع فقدان الهواء البارد، وتحافظ على درجة حرارة الثلاجة ثابتة، وتوفر الطاقة وتحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.

إنها الطريقة البسيطة المُوفّرة للطاقة للتحقق من محتويات ثلاجة LG الخاصة بك دون الحاجة إلى فتح الباب.

ما هي تقنية LG LinearCooling™؟

LinearCooling™ هي تقنية تحافظ على درجة حرارة الثلاجة ثابتة في حدود ℃±0.5 درجة من خلال ضبط إمداد الهواء البارد بعناية، ممّا يمنع فقدان الرطوبة في الطعام ويحافظ عليه طازجًا لفترة أطول.

ما هي تقنية LG DoorCooling+™؟

LinearCooling™ هي تقنية تعمل على توصيل الهواء البارد القوي إلى الأطعمة المُخزّنة في الباب من خلال فتحات التهوية الموجودة في مقدمة الثلاجة. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على درجة الحرارة الباردة ونضارة أي شيء مُخزّن في باب الثلاجة.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟ 

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو الفريزر. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.

ما الذي يجب مراعاته عند شراء ثلاجة الفريزر؟

تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من الطراز الأمريكي الفسيح ومتعدد الأبواب المريح، إلى تقنية InstaView™ Door-in-Door™، وموديلات Combi وSlim، تُقدّم LG ثلاجة الفريزر المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تُقرّر شراء الثلاجة الفريزر الأنسب لنمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين وتقنيات التبريد المبتكرة التي تحافظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول والميزات المريحة مثل Total No Frost، وموزع المياه والثلج الذي يقوم بالتنظيف التلقائي UVnano، والأرفف القابلة للطي، ونظام الأدراج FRESHBalancer™. لا تنسَ التحقق من كفاءة الطاقة وضمان المنتج. 

ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). تُوفّر الطرازات متعددة الأبواب مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق. 

ما هو الفرق بين الثلاجة المزودة بأنابيب وبدون أنابيب؟

توفر لك LG حرية مطلقة في تحديد مكان الثلاجة الفريزر، حيث تقدم طرازات مزودة بأنابيب وبدون أنابيب. تتصل الثلاجة المزودة بأنابيب مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزع الثلج والمياه. تحتوي الثلاجة بدون أنابيب على خزان مياه مدمج قابل لإعادة التعبئة متصل بالموزع المُثبّت على الباب. ما عليك سوى إبقاء الخزان ممتلئًا للاستمتاع برفاهية المياه المبردة من الصنبور.

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