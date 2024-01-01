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ثلاجة بلا صقيع بسعة 588 لترًا وعرض 84 سم مع محرك مزود بمحول ذكي بلون رمادي لامع

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة بلا صقيع بسعة 588 لترًا وعرض 84 سم مع محرك مزود بمحول ذكي بلون رمادي لامع

GTF569PSAM

ثلاجة بلا صقيع بسعة 588 لترًا وعرض 84 سم مع محرك مزود بمحول ذكي بلون رمادي لامع

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منظر أمامي
كفاءة المنتجات في استهلاك الطاقة

ضاغط عاكس ذكي موفر للطاقة

المكبس ذو المحول الذكي يعدل طاقة التبريد إلى حالة المبرد ويعمل بأقل قدر من الضوضاء.

*توفير الطاقة: يستجيب Smart Inverter Compressor™ من LG لحالات الأعباء المتعددة عن طريق تعديل طاقة التبريد لتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

**تخضع طاقة التبريد للتحكم الآلي وفقًا لظروف الحرارة داخل الثلاجة وخارجها.

***الهيكل الميكانيكي للمكبس التقليدي والمكبس بالمحول هو نفسه الهيكل الخاص بالنوع التبادلي. يكمن الفارق في القدرة على التحكم في سرعة المحرك (اللفة في الدقيقة) (سرعة المحرك: التبادلي: أحادي المرحلة في مقابل المحول: متعدد المراحل)

توضيح للسعة الكبيرة للثلاجة

تخزين المزيد مع مساحة داخلية أكبر

استمتع بحرية المساحة مع هذه الثلاجة التي تتمتع بالسعة الكبيرة التي تبلغ 588 لترًا مع عرض يبلغ 84 سم ويلائم المكان في معظم المطابخ، ما يمنحك مساحة تخزين واسعة لكل مواد بقالتك بدون الاضطرار إلى شغل مساحة في مطبخك.
منظر من داخل الثلاجة يوضِّح البرودة.

تدفُّق الهواء من كل مكان

تسمح فتحات التهوية المتعددة للهواء البارد بالانتشار في جميع أجزاء الثلاجة.
إيضاح طريقة عمل الثلاجة الخالية من الصقيع باستخدام الفراولة.

بدون صقيع على الإطلاق

يتدفق التبريد الصحي الخالي من الروائح بشكل متساوٍ وقوي لمنع التغيرات غير المرغوب فيها في درجات الحرارة.
سرعة تبريد المياه المعبأة
*الوقت الذي استغرقه تبريد قارورة المياه من 30 درجة مئوية إلى 7 درجات مئوية في سلال باب الثلاجة.

أجرت شركة SLG الاختبار
** شركة SLG: معتمدة من معمل اختبار في ألمانيا “SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH.”
وزن ثقيل على الزجاج المقوَّى

أرفف من الزجاج المقوَّى

قوية وقادرة على حمل الأشياء الثقيلة
صورة للمنتج توضِّح قوة إضاءة LED

إضاءة LED قوية

تتميز مصابيح LED بأنها موفِّرة للطاقة وتدوم طويلاً وتضيء الثلاجة المليئة بالمنتجات إضاءة مضاعفة.
عدة منتجات مخزنة في باب الثلاجة

حاويات طويلة في الباب للقوارير

تستطيع تعديل الرفوف وتسويتها لتخزين أشياء ذات أشكال وأحجام متعددة.
التحكم اليدوي في درجة الحرارة من خلال الشاشة التي تعمل باللمس خارج المنتج

ضبط درجة حرارة الثلاجة بسهولة

مع شاشة العرض الخارجية، يمكنك ضبط درجات الحرارة بسهولة بدون الحاجة إلى فتح أي أبواب.

الأسئلة الشائعة

س.

ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟

أ.
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
س.

بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟

أ.
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
س.

متى تبدا فترة الضمان؟

أ.
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
س.

كيف يمكنني تركيب المنتج؟

أ.
● بعد استلام النتج يتم التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960 او عن طريق رقم الواتس اب 01229307777
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.
س.

ما هى مصاريف التركيب؟

أ.

التركيب بيكون مجانى مرة واحدة فقط خلال فترة الضمان...

الملخص

طباعة

الأبعاد

gtf569psam
وزن المنتج (كجم)
112
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎840 x 1860 x 750 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
السعة الكبيرة
ميزة إضافية
التدفق المتعدد للهواء

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎840 x 1860 x 750 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    سيلفر

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    B/المُجمِّد

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    119

  • وزن المنتج (كجم)

    112

  • العمق بدون الباب (مم)

    662.5

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎840 x 1860 x 750 ‎

  • عمق دون مقبض (مم)

    750

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

  • مزيل روائح

    لا

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    سيلفر

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    3

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • رف الزجاجات

    لا

  • منطقة 0 طازجة

    لا

  • الرف_قابل للطي

    لا

  • علبة الخضراوات (Fresh Converter)

    لا

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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