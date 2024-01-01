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ثلاجة سعة 512 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 512 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

GN-A722HLHU

ثلاجة سعة 512 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

(0)

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™LinearCooling

نضارة تدوم طويلاً

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام

*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

توفر نضارة أسرع على نحو متساوي

توفر نضارة أسرع على نحو متساوي

مشروبات أكثر برودة وأطعمة طازجة بفضل أداء التبريد المتساوي والأكثر سرعة الذي تتميز به تقنية تبريد الباب ™+DoorCooling.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.

التقليل من البكتيريا والروائح، وتعظيم النضارة

™+Hygiene Fresh

التقليل من البكتيريا والروائح، وتعظيم النضارة

حافظ على نظافة ثلاجتك باستخدام ™+Hygiene Fresh ، الذي يزيل الروائح الكريهة ويزيل ما يصل إلى 99.99٪ من البكتيريا.

*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.

وفر وقت إذابة الثلج<br>1

منطقة 0 طازجة

وفر وقت إذابة الثلج

منطقة أذابة الثلج و المحافظة على درجة حرارة المأكولات حتى 0 درجة مئوية و تساعد في بدء الطهي بدون أستهلاك وقت في أذابة الثلج
تبريد سريع ومتساوي<br>1
تدفق هواء متعدد

تبريد سريع ومتساوي

يتم تزويد هواء التبريد في كل ركن من أركان الثلاجة مع تنفيس متعدد لهواء التبريد.
الاكثر فاعلية في ترشيد الطاقة1
الكمبروسور الخطي

الاكثر فاعلية في ترشيد الطاقة

بفضل الضاغط الطولي العاكس من LG، مما يضمن كفاءة رائدة في السوق باستخدام مكونات أقل من الضواغط التقليدية. وبالتالي، يحتوي الضاغط الطولي العاكس على نقاط إحتكاك أقل، مما يسبب ضوضاءً أقل.
تحكم سهل<br>1
شاشة لمس LED

تحكم سهل

توفر الشاشة اللمسية LED متعة التشغيل وتحسن من أناقة تصميم الثلاجة.
موفرة للطاقة ومدة خدمة أطول<br>1
إضاءة LED ملونة

موفرة للطاقة ومدة خدمة أطول

توفر الإضاءة LED الملونة الطاقة بشكل أكبر وتستمر في العمل لمدة أطول عن إضاءة اللمبات التقليدية.
تخزين سهل<br>1
صانع ثلج متنقل

تخزين سهل

يمكنك إخراج ونقل علبة الثلج بسهولة كلما كنت في حاجة الى مساحة إضافية في الثلاجة.
تحكم سريع ومريح<br>1

تحكم سريع ومريح

مع ™Smart ThinQ من LG، يمكنك التحكم وتشخيص ثلاجتك عن طريق هاتفك الذكي حتى عندما لا تكون في المنزل. اضبط درجة حرارة الثلاجة بسهولة، وتحكم في +™HygieneFresh،وشخيص ثلاجتك بلمسة بسيطة على هاتفك الذكي.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GN-A722HLHU

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    790 x 1800 x 730

  • نوع الضاغط

    ضاغط خطي موفر للطاقة

  • باب داخل الباب

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي بلاتيني

جميع المواصفات

التحكم والشاشة

  • إنذار الباب

    نعم

  • التجميد السريع

    نعم

  • شاشة LED خارجية

    نعم

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    790 x 1800 x 730

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1865 x 767

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • باب داخل الباب

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي بلاتيني

  • نوع المقبض

    فضي HSolid Noble

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط خطي موفر للطاقة

حجيرة الثلاجة

  • سلة الباب_شفافة

    نعم

  • ضوء الثلاجة

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

  • صندوق الخضراوات (منظم توازن الرطوبة)

    نعم

  • منطقة 0 طازجة

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم (1x10 من البيض)

  • Hygiene Fresh

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

حجيرة المجمد

  • سلة الباب_شفافة

    نعم

  • ضوء الفريزر

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    نعم

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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