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ثلاجة سعة 340 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق لتحقيق معدل انخفاض الوزن بنسبة 5% للملفوف الصيني (بوك تشوي) على الرف في حيز الطعام الطازج بالموديل LGE LinearCooling. الموديلات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت درجة حرارة عبوة المياه الموضوعة في السلة العلوية للانخفاض بين موديلات Door Cooling+ وNon-Door Cooling+. الموديلات المنطبقة فقط.
*من المفترض أن يتوقف تبريد الباب Door Cooling+ عندما يكون الباب مفتوحًا.
*المنتجات في الفيديو والصورة لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
*ضمان 10 أعوام على الضاغط الذكي Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
720 x 1640 x 600
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
التحكم والشاشة
-
إنذار الباب
نعم
-
شاشة LED داخلية
نعم (أبيض)
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
720 x 1640 x 600
-
أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
757 x 1720 x 639
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
-
مزيل روائح
نعم
ICE & WATER SYSTEM
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
-
نوع المقبض
مقبض جيبي بلاستيك
حجيرة الثلاجة
-
سلة الباب_شفافة
4 كامل
-
ضوء الثلاجة
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
2 (أبيض بديكور أمامي)
-
الرف_درج يُسحب للخارج
نعم
-
صندوق خضراوات
نعم
-
تخزين قوارير 2L
نعم
-
حامل البيض/سلة البيض
نعم (1x10 من البيض)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
حجيرة المجمد
-
سلة الباب_شفافة
2 (كامل)
-
الرف_زجاج مقوى
1 (أبيض بديكور أمامي)
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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