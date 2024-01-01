*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت درجة حرارة عبوة المياه الموضوعة في السلة العلوية للانخفاض بين موديلات Door Cooling+‎ وNon-Door Cooling+‎. الموديلات المنطبقة فقط.

*من المفترض أن يتوقف تبريد الباب Door Cooling+‎ عندما يكون الباب مفتوحًا.

*المنتجات في الفيديو والصورة لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.