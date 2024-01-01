Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
ثلاجة سعة 340 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

ثلاجة سعة 340 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

GN-B472PLGB

ثلاجة سعة 340 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي

(0)
منظر أمامي

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

يتم الحفاظ على الفاكهة والخضراوات، كالخس والطماطم والتوت الأزرق، طازجة في الثلاجة.
LinearCooling™‎

طزاجة المزرعة لوقت أطول

تقلل تقنية LinearCooling™‎ من تقلبات درجات الحرارة، ما يحافظ على النكهة الطازجة *لما يصل إلى 7 أيام.

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق لتحقيق معدل انخفاض الوزن بنسبة 5% للملفوف الصيني (بوك تشوي) على الرف في حيز الطعام الطازج بالموديل LGE LinearCooling. الموديلات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.

بإمكان وظيفة تبريد الباب على الجانب الحفاظ على الطعام المخزن طازجًا.
Door Cooling+™‎

طعام طازج
بشكل متساوٍ
وبسرعة أعلى

يبقى الطعام طازجًا وتصبح المشروبات باردة على أي رف من خلال الأداء المتساوي والأكثر سرعة لعملية التبريد.

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت درجة حرارة عبوة المياه الموضوعة في السلة العلوية للانخفاض بين موديلات Door Cooling+‎ وNon-Door Cooling+‎. الموديلات المنطبقة فقط.
*من المفترض أن يتوقف تبريد الباب Door Cooling+‎ عندما يكون الباب مفتوحًا.
*المنتجات في الفيديو والصورة لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.

ينتشر تدفق الهواء المتعدد إلى أسفل
تدفق هواء متعدد

درجات حرارة مثالية في كل الأماكن

تم تصميم نظام تدفق الهواء المتعدد للحفاظ على مستويات مثالية لدرجة الحرارة للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول. إذ تراقب المستشعرات الرقمية الحالة داخل الثلاجة بانتظام، وتتميز الفتحات بأماكنها الاستراتيجية لتحيط طعامك بالهواء البارد للحفاظ عليه في أفضل حالة طازجة طوال الوقت.
يمكن فك محضر الثلج المتحرك بمنتهى السهولة لتخزين المزيد من الطعام بدلاً منه.
محضر الثلج المتحرك

مساحة أكبر في المُجمِّد (الفريزر)

وقتما تريدين إخلاء مساحة في المُجمِّد (الفريزر)، يمكنكِ إخراج محضر الثلج وتحريكه بمنتهى السهولة.
*ضمان 10 أعوام على الضاغط الذكي Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).

كفاءة في استهلاك الطاقة وتحمل فائق

ينتقل LG Smart Inverter Compressor™‎ بكفاءة استهلاك الطاقة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل لمساعدتك في توفير المزيد من المال والاستمتاع براحة البال لمدة 10 أعوام.

*ضمان 10 أعوام على الضاغط الذكي Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).

الملخص

طباعة

الأبعاد

GN-B472PLGB

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    720 x 1640 x 600

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

التحكم والشاشة

  • إنذار الباب

    نعم

  • شاشة LED داخلية

    نعم (أبيض)

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    720 x 1640 x 600

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    757 x 1720 x 639

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

ICE & WATER SYSTEM

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

  • نوع المقبض

    مقبض جيبي بلاستيك

حجيرة الثلاجة

  • سلة الباب_شفافة

    4 كامل

  • ضوء الثلاجة

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    2 (أبيض بديكور أمامي)

  • الرف_درج يُسحب للخارج

    نعم

  • صندوق خضراوات

    نعم

  • تخزين قوارير 2L

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم (1x10 من البيض)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

حجيرة المجمد

  • سلة الباب_شفافة

    2 (كامل)

  • الرف_زجاج مقوى

    1 (أبيض بديكور أمامي)

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 