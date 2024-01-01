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ضاغط خطي 478 لترًا، 17 قدمًا مكعبًا، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

المواصفات

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ضاغط خطي 478 لترًا، 17 قدمًا مكعبًا، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

GN-C622HLCU

ضاغط خطي 478 لترًا، 17 قدمًا مكعبًا، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

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الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة (ليترات)
ضاغط خطي عاكس
الأبعاد (سم)
ثلاجات بفريزر علوى
الميزة الرئيسية
خاصية Door Cooling+‎ (تبريد سريع ومتساوٍ)
الميزة الإضافية
التشخيص الذكي

جميع المواصفات

السعة(لتر)

  • إجمالي ISO - الإجمالي

    516

  • إجمالي ISO - المجمّد

    155

  • إجمالي ISO - الثلاجة

    361

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الإجمالي

    475

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - المجمّد

    130

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الثلاجة

    345

الأبعاد(مم)

  • العرض (صافٍ)

    780

  • العرض x الارتفاع x العمق - المنتج

    ‎780x1720x730

  • العرض x الارتفاع x العمق - مواد التعبئة

    ‎835x1785x767

المواصفات الموجزة

  • ضاغط خطي عاكس

    نعم

  • خاصية Door Cooling+‎ (تبريد سريع ومتساوٍ)

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ضاغط خطي موفر للطاقة

    نعم

  • تبريد سريع ومتساوٍ مع خاصية Door Cooling

    نعم

  • ميزة توضيح الأعطال عن بعد

    نعم

الميزات العامة

  • شاشة العرض - إضاءة داخلية LED

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تنبيه الباب

    نعم

  • وظيفة تتبع درجة الحرارة - خاصية Door Cooling

    نعم خاصية (Door Cooling+‎)

  • نظام التبريد

    بدون صقيع

  • فئة الطاقة

    أمبير

  • ضاغط خطي

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب) - STS/ فولاذ مصقول/ فولاذ لامع/فضي بلاتيني جديد/ أبيض وأسود رائعان (خيار)

    فضي بلاتيني

  • مقبض - النوع

    مقبض غائر

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • واقٍ حيوي (مانع تسرب)

    نعم

الثلاجة المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    2

  • رف - درج سحب إلى الخارج

    نعم

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • سلة الباب - تخزين زجاجات سعة لترين

    نعم

  • غطاء درج الخضراوات T/V - زجاج معالج

    نعم

  • درج الخضراوات - وحدة تحكم في الرطوبة

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

  • درج البيض

    نعم (1x10 من البيض)

المجمّد المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد(Multi-Air Flow) - 1 Touch Twist

    نعم (درج متحرك)

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    نعم

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