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موتور موفر للطاقة 592 لترًا، 21 قدمًا مكعبًا، رقمية، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.
*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
كيف يمكنني تركيب المنتج؟
● بعد استلام النتج يتم التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960 او عن طريق رقم الواتس اب 01229307777
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.
ما هى مصاريف التركيب؟
التركيب بيكون مجانى مرة واحدة فقط خلال فترة الضمان...
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