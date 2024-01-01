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تكييف ال جى جت كول , الحائطى , 12ألف وحدة حرارية بريطانية , بارد فقط, تكنولوجيا التبريد السريع

المواصفات

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تكييف ال جى جت كول , الحائطى , 12ألف وحدة حرارية بريطانية , بارد فقط, تكنولوجيا التبريد السريع

GS-C126E0M0

تكييف ال جى جت كول , الحائطى , 12ألف وحدة حرارية بريطانية , بارد فقط, تكنولوجيا التبريد السريع

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع المنتج

    اسبليت

سعة التبريد

  • كيلو وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)

    12500

  • كيلو وات (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)

    3666

سعة التدفئة

  • كيلو وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)

    13200

EER

  • التبريد (النسبة المئوية الوزنية)

    9.25

COP

  • التبريد (النسبة المئوية الوزنية)

    3.12

إدخال الطاقة (الحد المقدر)

  • التبريد (بالواط)

    1350

  • التدفئة (بالواط)

    1240

تيار التشغيل

  • التبريد (بالأمبير)

    7

  • التدفئة (بالأمبير)

    5.8

مصدر الإمداد بالطاقة

  • ø,V,Hz

    1,220-240,50

معدل تدفق الهواء (الوحدة الداخلية)

  • CMM (عالي/متوسط/منخفض)

    8.5(299)

إعادة تدوير الهواء(الوحدة الخارجية)

  • CMM

    25(882

إزالة الرطوبة

  • l/h pts/h

    1.5

مستوى التشويش

  • الوحدة الداخلية (عالي/متوسط/منخفض/نوم) (ديسيبل (أمبير)±3)

    41/37/34

  • الوحدة الخارجية (ديسيبل (أمبير)±3)

    49

أنبوب التوصيل

  • الجانب السائل (مم/بوصة)

    6.35-1,4

  • الجانب الغازي (مم/بوصة)

    9.52(3/8)

الأبعاد

  • الوحدة الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) (مم/بوصة)

    840*270*180

  • الوحدة الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) (مم/بوصة)

    770*540*245

الوزن الصافي

  • الوحدة الداخلية (كجم/رطل)

    7,4(16,31)

  • الوحدة الخارجية (كجم/رطل)

    38(83,78)

الميزات

  • التحكم بدرجة الحرارة

    مقاوم حراري

  • فلتر بلازما

    لا

  • تدوير الهواء بسرعة (تحكم تلقائي بتوجيه الهواء)

    نعم

  • اتجاه تدفق الهواء (رباعي الاتجاه:اختياري)

    اتجاهان

  • المراحل، مروحة/تبريد

    3/4

  • التحكم باتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)

    تلقائي

  • التحكم باتجاه تدفق الهواء (لليمين ولليسار)

    يدوي

  • ضبط نطاق درجة الحرارة (التبريد)

    18-30

  • ضبط نطاق درجة الحرارة (التدفئة)

    16-30

  • الزيادة المرحلية لدرجة الحرارة

    1

  • التشخيص الذاتي

    نعم

  • المؤقت

    24 ساعة، تشغيل/إيقاف

  • تشغيل في وضع السكون

    نعم

  • تشغيل جاف سلس

    نعم

  • تأخير إعادة التشغيل (بالدقيقة)

    3

  • التحكم بعدم التثليج (إزالة الجليد)

    نعم

  • البدء الساخن

    نعم

  • التحويل التلقائي (فقط في طراز H/P)

    نعم

  • التنظيف التلقائي

    لا

  • التبريد السريع

    نعم

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