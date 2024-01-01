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تكييف هواء جيت كول بلازما ماستر

المواصفات

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تكييف هواء جيت كول بلازما ماستر

GS-H1865SU1

تكييف هواء جيت كول بلازما ماستر

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جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • سعه التبريد

    5270W

  • سعه التدفئه

    5420W

  • EER

    2.77 W/W

  • إمدادات الطاقه

    1/220/50 (Φ / V / Hz)

  • معامل القوه

    100%

  • مزيل الرطوبه

    2.5ℓ/h

  • قاطع الدائره

    20A

  • Power Cord

    3x1.5 P*㎟

  • كابل التوصيل

    3x1.0+2x0.75 P*㎟

القوه

  • التبريد

    1900W

  • التدفئه

    1900W

التيار

  • تبريد

    8.6A

  • تدفئه

    8.6A

دوران الهواء

  • داخلى - الأقصى

    13.5 (477)㎥/min(CFM)

  • خارجى-الاقصى

    42 (1483)㎥/min(CFM)

سريان الهواء

  • مخرج الهواء

    1

  • التحكم فى إتجاه الهواء يمينا و يسارا

    أتوماتيكى

  • التحكم فى إتجاه الهواء للأعلى وللأسفل

    أتوماتيكى

  • الدوران التلقائى يمينا و يسارا

    أتوماتيكى

  • الدوران التلقائى للأعلى و للأسفل

    أتوماتيكى

  • درجات سريان الهواء''مروحه-تبريد-تدفئه

    3/4/3

  • الدوران العشوائى

    نعم

  • التبريد السريع-الرياح القويه

    نعم

تنقيه الهواء

  • الفلتر الصحى

    نعم

  • منقى الهواء المصنوع من البلازما

    نعم

  • طبقه ما قبل الفلتر

    نعم

مستوى الضوضاء

  • فى الداخل

    40dB

  • متوسط

    37dB

  • منخفض

    33dB

  • فى الخارج

    53dB

الموثوقيه

  • Hot start

    نعم

  • التشخيص التلقائى

    نعم

  • Soft dry operation

    نعم

التحكم الفردى

  • ريموت كنترول لاسلكى

    نعم

المواصفات الأساسيه

  • التنظيف التلقائى

    نعم

  • عمليات تلقائيه -الذكاء الاصطناعى

    نعم

  • عمليه إعاده التشغيل

    نعم

  • عمليات إجباريه

    نعم

  • وضع النوم

    نعم

  • مدى درجه الحراره-تبريد

    18-30

  • مدى درجه الحراره-تدفئه

    16-30

  • الزياده فى درجه الحراره

    1

  • المؤقت

    نعم

الكباس

  • النوع

    ROTARY

  • الموديل

    QJT348PAB

  • المصنع

    LG

  • السعه

    6008/6037(20500/20600)kcal/h.(Btu/h.)

  • نوع الماتور

    PSC

  • نوع الزيت

    SUNISO 4GSI or ATMOS NM56

  • Motor Input W

    1898/2000

  • Oil Charge cc

    650

  • O.L.P Name

    14HM1015 or 14HM1035

قوه النفخ

  • النوع

    Cross Flow Fan

  • خرج الطاقه

    22

محرك المروحه

  • النوع

    Axial fan

  • نوع الماتور

    AC Induction

  • قوه الماتور

    66W

أنبوبه التجميع

  • ناحيه السائل

    6.35(1/4) mm(in)

  • ناحيه الغاز

    12,7(1/2") mm(in)

  • الطول

    5(196) m(in)

الأبعاد

  • الداخليه

    1090*300*180 mm

  • الخارجيه

    870*655*320 mm

الوزن الصافى

  • الوحده الداخليه

    12(26,46) kg(lbs)

  • الوحده الخارجيه

    50,5(111.33) kg(lbs)

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