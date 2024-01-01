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Plasmaster Jet Cool

المواصفات

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Plasmaster Jet Cool

KS-H1264NA0

Plasmaster Jet Cool

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جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • قدرة التبريد

    3.22 كيلووات
    11000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة

  • سعه التدفئه

    3,37 كيلووات
    11500 وحدة حرارية بريطانية/ساعة

  • دخل الطاقة - التبريد

    1070 وات

  • دخل الطاقة - التدفئة

    1050 وات

  • تيار التشغيل - التبريد

    4.5 أمبير

  • تيار التشغيل - التدفئة

    4.5 أمبير

  • EER

    3.01 W/W
    10,24 وحدة حرارية بريطانية/ساعة

  • COP

    3.21 W/W

  • عامل الطاقة

    98%

  • معدل تدفق الهواء - الداخلي، كحد أقصى

    9.1 (309) م3/دقيقة (CFM)

  • معدل تدفق الهواء - الخارجي، كحد أقصى

    25 (882) م3/دقيقة (CFM)

  • مستوى ضغط الصوت - الداخلي، H/M/L

    42 / 37 / 33 ديسبل (أمبير)±3

  • مستوى ضغط الصوت - الخارجي، كحد أقصى

    50 ديسبل (أمبير) ±3

  • غاز التبريد والشحن- النوع

    R22

  • غاز التبريد والشحن

    900 (31,75) ج(أوقية)

  • الضاغط - النوع

    دوار

  • الضاغط - الطراز

    QKH190PAA

  • المروحة (الخارجية) - النوع

    مروحة دافعة

  • المروحة (الخارجية) - نوع الموتور

    التيار المتردد

  • المروحة (الخارجية) - خرج الموتور

    34 وات

  • قاطع الدائرة*

    15 أمبير

  • كابل طاقة

    3*1 رقم *مم2

  • كابل التوصيل

    3*1 + 2*0.75 رقم*مم2 (متضمنة الطرف الأرضي)

  • أنبوب التوصيل - جانب السائل

    6.35 (1/4) مم (بوصة)

  • أنبوب التوصيل - جانب الغاز

    12,7 (1/2) مم (بوصة)

  • الأبعاد (العبوة) - الداخلية (عرض*ارتفاع*عمق)

    908 × 256 × 334 مم
    38,1 × 10,7 × 14 بوصة

  • الأبعاد (العبوة) - الخارجية (عرض*ارتفاع*عمق)

    914 × 581 × 356 مم 
    36 × 22,9 × 14 بوصة

  • الأبعاد (بدون العبوة) - الداخلية (عرض*ارتفاع*عمق)

    840 × 270 × 165 مم
    35,2 × 11,3 × 6.9 بوصة

  • الأبعاد (بدون العبوة) - الخارجية (عرض*ارتفاع*عمق)

    770 × 540 × 245 مم 
    30,3 × 21,2 × 9.64 بوصة

  • الوزن الإجمالي - الداخلية

    9,3 (20,5) كجم(رطل)

  • الوزن الإجمالي - الخارجية

    32,5 (71,6) كجم(رطل)

  • الوزن الصافي - الداخلية

    7,4 (16,3) كجم(رطل)

  • الوزن الصافي - الخارجية

    30 (66) كجم(رطل)

  • نطاق التشغيل - التبريد (الخارجية)

    21 إلى 54 (75.1 إلى 129.2) مئوية (فهرنهايت)

  • نطاق التشغيل - التدفئة (الخارجية)

    1 إلى 24 (3,6 إلى 85,9) مئوية (فهرنهايت)

  • الحد الأقصى لطول الأنابيب

    15(49) م(قدم)

  • الحد الأقصى لفارق الارتفاع

    7(23) م(قدم)

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