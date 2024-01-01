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تكييف ال جى جت كول , الحائطى , 18 ألف وحد حرارية بريطانية , بارد ساخن , تكنولوجيا التبريد السريع
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع المنتج
اسبليت
سعة التبريد
-
كيلو وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)
19000
-
كيلو وات (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)
5572
سعة التدفئة
-
كيلو وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأدنى - الحد المقدر - الحد الأقصى)
19000
EER
-
التبريد (النسبة المئوية الوزنية)
9.1
COP
-
التبريد (النسبة المئوية الوزنية)
3.01
إدخال الطاقة (الحد المقدر)
-
التبريد (بالواط)
1980
-
التدفئة (بالواط)
1850
تيار التشغيل
-
التبريد (بالأمبير)
9.2
-
التدفئة (بالأمبير)
8.4
مصدر الإمداد بالطاقة
-
ø,V,Hz
1,220-240,50
معدل تدفق الهواء (الوحدة الداخلية)
-
CMM (عالي/متوسط/منخفض)
13.3(469)
إعادة تدوير الهواء(الوحدة الخارجية)
-
CMM
42(1483)
إزالة الرطوبة
-
l/h pts/h
2.5
مستوى التشويش
-
الوحدة الداخلية (عالي/متوسط/منخفض/نوم) (ديسيبل (أمبير)±3)
42/39/36
-
الوحدة الخارجية (ديسيبل (أمبير)±3)
55
أنبوب التوصيل
-
الجانب السائل (مم/بوصة)
6.35(1/4 بوصة)
-
الجانب الغازي (مم/بوصة)
12,7(1/2 بوصة)
الأبعاد
-
الوحدة الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) (مم/بوصة)
1082*297*212
-
الوحدة الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) (مم/بوصة)
841*595*282
الوزن الصافي
-
الوحدة الداخلية (كجم/رطل)
11,6(25,5)
-
الوحدة الخارجية (كجم/رطل)
40,5(89,29)
الميزات
-
التحكم بدرجة الحرارة
مقاوم حراري
-
فلتر بلازما
لا
-
تدوير الهواء بسرعة (تحكم تلقائي بتوجيه الهواء)
نعم
-
اتجاه تدفق الهواء (رباعي الاتجاه:اختياري)
اتجاهان
-
المراحل، مروحة/تبريد
3/4
-
التحكم باتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
تلقائي
-
التحكم باتجاه تدفق الهواء (لليمين ولليسار)
يدوي
-
ضبط نطاق درجة الحرارة (التبريد)
18-30
-
ضبط نطاق درجة الحرارة (التدفئة)
16-30
-
الزيادة المرحلية لدرجة الحرارة
1
-
التشخيص الذاتي
نعم
-
المؤقت
24 ساعة، تشغيل/إيقاف
-
تشغيل في وضع السكون
نعم
-
تشغيل جاف سلس
نعم
-
تأخير إعادة التشغيل (بالدقيقة)
3
-
التحكم بعدم التثليج (إزالة الجليد)
نعم
-
البدء الساخن
نعم
-
التحويل التلقائي (فقط في طراز H/P)
نعم
-
التنظيف التلقائي
لا
-
التبريد السريع
نعم
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