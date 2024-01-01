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مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 12000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
القدرة التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.88 ~ 3.33 ~ 3.87 كيلوواط
3,000 ~ 11,352 ~ 13,200 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
القدرة التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.88 ~ 3.52 ~ 4.04 كيلوواط
3,000 ~ 12,000 ~ 13,800 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
دخل الطاقة - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
140 ~ 1,060 ~ 1,350 واط
-
دخل الطاقة - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
140 ~ 975 ~ 1,350 واط
-
تيار التشغيل - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.80 ~ 6.00 ~ 7.20 أمبير
-
تيار التشغيل - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.80 ~ 5.50 ~ 7.20 أمبير
-
معدل كفاءة الطاقة (EER)
4.00 واط/واط
13.60 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط
-
معامل الأداء (COP)
3.61 واط/واط
-
درجة ملصق الطاقة - التبريد/التدفئة
A
-
إمداد الطاقة
1, 220, 50 القطر، فولط، هرتز
-
نطاق الفولطية المتاح
187 ~ 276 فولط
-
معامل الطاقة - التبريد/التدفئة
80/80 %
-
التخلص من الرطوبة
0.6 لتر/ساعة
-
الداخلية - معدل تدفق الهواء (التبريد، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)
12,5 م³/دقيقة
-
الداخلية - معدل تدفق الهواء ( التدفئة الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)
12,5 م³/دقيقة
-
الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض جدًا)
42/36/28/21 ديسيبل (A)
-
الداخلية - مستوى ضغط الصوت ( التدفئة مرتفع/متوسط/منخفض)
42/36/31 ديسيبل (A)
-
الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)
837 × 302 × 189 مم
-
الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)
905 × 383 × 261 مم
-
الداخلية - الوزن (الصافي)
8.9 كجم
-
الداخلية - الوزن (الشحن)
10.6كجم
-
الخارجية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)
717 × 483 × 230 مم
-
الخارجية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)
836 × 321 × 540 مم
-
الخارجية - الوزن (الصافي)
25.8كجم
-
قاطع الدائره
15A
-
كابل إمداد الطاقة
3 × 1.0 العدد × مم²
-
الأنابيب - الحجم (السائل)
Ø 6.35مم
-
الأنابيب - الحجم (الغاز)
Ø 9.52مم
-
الأنابيب - طريقة التوصيلات (الداخلية/الخارجية)
مفلج/مفلج
-
Drain Hose Size (القطر الخارجي، القطر الداخلي)
21.5, 16.0مم
-
بين الوحدتين الداخلية والخارجية - الحد الأدنى/القياسي/الحد الأقصى
3/7, 5/15م
-
بين الوحدتين الداخلية والخارجية - الحد الأقصى لتفاوت الارتفاع
7م
-
مادة التبريد - النوع
R410A
-
مادة التبريد - الشحنة الأولية
850جم
-
مادة التبريد - الشحنة الإضافية
20جم/م
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