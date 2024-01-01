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مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 12000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

المواصفات

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مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 12000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

S4-W12JA3AA

مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 12000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

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الملخص

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الأبعاد

W12JA3AA

جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • القدرة التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    0.88 ~ 3.33 ~ 3.87 كيلوواط
    3,000 ~ 11,352 ~ 13,200 وحدة حرارة بريطانية/ساعة

  • القدرة التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    0.88 ~ 3.52 ~ 4.04 كيلوواط
    3,000 ~ 12,000 ~ 13,800 وحدة حرارة بريطانية/ساعة

  • دخل الطاقة - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    140 ~ 1,060 ~ 1,350 واط

  • دخل الطاقة - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    140 ~ 975 ~ 1,350 واط

  • تيار التشغيل - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    0.80 ~ 6.00 ~ 7.20 أمبير

  • تيار التشغيل - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    0.80 ~ 5.50 ~ 7.20 أمبير

  • معدل كفاءة الطاقة (EER)

    4.00 واط/واط
    13.60 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط

  • معامل الأداء (COP)

    3.61 واط/واط

  • درجة ملصق الطاقة - التبريد/التدفئة

    A

  • إمداد الطاقة

    1, 220, 50 القطر، فولط، هرتز

  • نطاق الفولطية المتاح

    187 ~ 276 فولط

  • معامل الطاقة - التبريد/التدفئة

    80/80 %

  • التخلص من الرطوبة

    0.6 لتر/ساعة

  • الداخلية - معدل تدفق الهواء (التبريد، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)

    12,5 م³/دقيقة

  • الداخلية - معدل تدفق الهواء ( التدفئة الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)

    12,5 م³/دقيقة

  • الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض جدًا)

    42/36/28/21 ديسيبل (A)

  • الداخلية - مستوى ضغط الصوت ( التدفئة مرتفع/متوسط/منخفض)

    42/36/31 ديسيبل (A)

  • الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)

    837 × 302 × 189 مم

  • الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)

    905 × 383 × 261 مم

  • الداخلية - الوزن (الصافي)

    8.9 كجم

  • الداخلية - الوزن (الشحن)

    10.6كجم

  • الخارجية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)

    717 × 483 × 230 مم

  • الخارجية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)

    836 × 321 × 540 مم

  • الخارجية - الوزن (الصافي)

    25.8كجم

  • قاطع الدائره

    15A

  • كابل إمداد الطاقة

    3 × 1.0 العدد × مم²

  • الأنابيب - الحجم (السائل)

    Ø 6.35مم

  • الأنابيب - الحجم (الغاز)

    Ø 9.52مم

  • الأنابيب - طريقة التوصيلات (الداخلية/الخارجية)

    مفلج/مفلج

  • Drain Hose Size (القطر الخارجي، القطر الداخلي)

    21.5, 16.0مم

  • بين الوحدتين الداخلية والخارجية - الحد الأدنى/القياسي/الحد الأقصى

    3/7, 5/15م

  • بين الوحدتين الداخلية والخارجية - الحد الأقصى لتفاوت الارتفاع

  • مادة التبريد - النوع

    R410A

  • مادة التبريد - الشحنة الأولية

    850جم

  • مادة التبريد - الشحنة الإضافية

    20جم/م

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