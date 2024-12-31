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مسرح منزلي مع 2 مكبرات صوت برجية - LHD677
*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.
جميع المواصفات
الهيكل
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) ملم الرئيسي
360x58x298.5
-
مكبر الصوت الأمامي
233x998x310
-
الشحن (20 قدم/40قدم/40 قدم HC)
96/198/262
مكبر الصوت
-
القناة
4.2
-
خرج الطاقة - الإجمالي
1000 واط
-
THD 10% - أمامي أيسر/أيمن
167Wx2
-
المحيطي اليسرى/اليمنى
167Wx2
-
مكبر الصوت
167Wx2
-
الأمامي/الخلفي/الأوسط اسم الموديل
S67T3-S
-
مستوى ضغط الصوت (SPL) الأمامي
81
-
الأمامي - نظام
النوع المغلق
-
وحدة مضخم الصوت - الأمامي
ورقي 3 بوصة (2EA)
-
الأمامي - المعاوقة
3 أوم
-
الأمامي - التدريع المغناطيسي
لا يوجد تدريع
-
الخلفي - اسم النموذج
مكبر الصوت الأمامي المدمج
-
الخلفي - مستوى ضغط الصوت (SPL)
81 ديسيبل
-
الخلفي - النظام
النوع المغلق
-
الخلفي - وحدة مضخم الصوت
ورقي 3 بوصة (1EA)
-
الخلفي - معاوقة
3 أوم
-
الخلفي - التدريع المغناطيسي
لا يوجد تدريع
-
اسم موديل مضخم الصوت
مكبر الصوت الأمامي المدمج
-
مستوى ضغط الصوت (SPL) مضخم الصوت
83dB
-
نظام مضخم الصوت
Bass Reflex
-
وحدة مضخم الصوت الفرعي
ورقي 6.5 بوصة (1EA)
-
معاوقة مضخم الصوت
3 أوم
-
التدريع المغناطيسي لمضخم الصوت
لا يوجد تدريع
التصميم(جهاز رئيسي)
-
الصندوق الأمامي والخلفي (علبة)
نعم
القائمة الرئيسية
-
القائمة الرئيسية
نعم
دخل وخرج
-
الشاشة
FLD
-
USB
1
-
ميك - مدخل ميكروفون (φ6.3)
2
-
دخل الصوت - مستقبل متنقل
نعم
-
اللوحة اليمنى - خرج فيديو - تأليف
نعم
-
إدخال الصوت - الصوت أيسر/ أيمن
نعم
-
إدخال الصوت - بصري
1
-
HDMI- الإخراج
1
-
راديو الهوائي - FM
نعم
-
النهاية الطرفية لمكبر الصوت - تأليف القناة
4
-
النهاية الطرفية لمكبر الصوت - نوع النهاية الطرفية
الضغط (نابض)
ملاءمة
-
SIMPLINK
نعم
-
علبة فورية الفتح
نعم
-
أقصى مستوى لمكبر الصوت
نعم
-
مسافة مكبر الصوت (تأخير القناة)
نعم
-
نغمة الاختبار
نعم
-
كتم الصوت
نعم
-
تأجيل تزامن الصوت/الفيديو (تأخير الصوت)
نعم
-
خافت الضوء
نعم
-
النوم
نعم
-
الصوت في التليفزيون
نعم
-
تسجيل USB مباشر
نعم
-
صوت التليفزيون (المفتاح المباشر
نعم
-
تشغيل النطاق الديناميكي - تشغيل/إيقاف
نعم
-
بلوتوث (Rx)
نعم
-
كاريوكي - مستوى صوت المايك / مستوى صوت صدى صوت
نعم
-
كاريوكي - احتفال رنان
نعم
-
كاريوكي - توزيع الموسيقى
نعم
-
كاريوكي - إلغاء عزيف الريح
نعم
-
كاراوك - مزيل صوت CD
نعم
صيغة DISC وAV
-
DVD (NTSC)
نعم
-
DVD (PAL)
نعم
-
DVD-R
نعم
-
DVD-RW (Video)
نعم
-
DVD+R
نعم
-
DVD+RW (وضع الفيديو)
نعم
-
CD فيديو / VCD سوبر
نعم
-
Audio CD
نعم
-
CD-R/CD-RW
نعم
-
صيغة الفيديو - MPEG2
نعم
-
صيغة الفيديو - Xvid
نعم
-
صيغة الصوت - LPCM
LPCM
-
Dolby Digital
نعم
-
MPEG 1/2 L2
نعم
-
MP3/ID3 Tag
نعم
-
WMA
نعم
-
تنسيق الرسومات / الترجمة
صورة فرعية 2 بت/ 8 بت
ترجمة الحوار النصية
-
فيديو - واجهة المستخدم الرسومية / القائمة - اللغة
اختياري
-
الميزات - فيديو DAC
148 ميجا هرتز /12 بت
-
NTSC/PAL Hz
60 هرتز / 50 هرتز
-
الدقة
تصل إلى 1080 بكسل 24/60 هرتز
-
VBI - WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion
نعم
-
تحويل NTSC⇔PAL
نعم
-
ذاكرة اخر مشهد
نعم
مواصفات التشغيل القرص(BD, DVD, CD)
-
عام - شاشة التوقف
نعم
-
إيقاف التشغيل التلقائي
نعم
-
قفل الوالدين
نعم
-
الشعار الأولي
نعم
-
DVD - ترقية 1080 بكسل
نعم
-
تشغيل خاص - سريع إلى الأمام - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
سريع للوراء - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
للأمام بطيء - DVD(-VR)
نعم
-
عكس بطيئ
نعم
-
إيقاف مؤقت - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
خطوة للأمام - DVD(-VR)
نعم
-
البحث - العنوان/المسار - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
الفصل - DVD(-VR)
نعم
-
الوقت - DVD(-VR)
نعم
-
التشغيل المتكرر - العنوان/المسار - HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
الفصل - HDMV, DVD(-VR)
نعم
-
نقطة الاستئناف - DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA
نعم
-
العشوائي - CD-DA, MP3/WMA
نعم
-
تشغيل من علامة - CD-DA, MP3/WMA
نعم
الطاقة
-
الطاقة - SMPS
اختياري
-
الاستهلاك أثناء الإطفاء
0.465 واط ↓
الراديو
-
نوع الموالف
PLL
-
رفع/خفض الصوت
نعم
-
رفع/خفض الضبط المسبق
نعم
-
Band FM
نعم
-
ذاكرة الضبط المسبق
50 محطة
طقم الملحقات
-
دليل التعليمات
كتاب مطبوع
-
دليل التعليمات - دليل بسيط
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد - النوع
LA1
-
وحدة التحكم عن بعد -
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد - البطارية (الحجم)
AAAx2
-
البطاريات (جهاز تحكم عن بعد)
نعم
-
FM
نعم
-
كابل مكبر الصوت
نعم (2 EA) نوع ثابت
-
بطاقة الضمان
نعم
-
رمز RCA (فيديو)، أصفر، 1P
نعم
-
كابل HDMI
نعم
-
نوع الصندوق الكرتوني -ورقي، أوفست، فليكسو
ورقي
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