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مسرح منزلي مع 2 مكبرات صوت برجية - LHD677

الميزات

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مسرح منزلي مع 2 مكبرات صوت برجية - LHD677

LHD677

مسرح منزلي مع 2 مكبرات صوت برجية - LHD677

(0)

*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.

صوت قوي

وضع استعداد البلوتوث

تزامن صوت تليفزيون LG

بلوتوث

HDMI

HDD خارجي

™DVD VIDEO

صوت قوي

يوفر مضخم الصوت المزدوج المدمج في مسرح LG X-Boom المزيد من القوة لنغمات القاعدة، مما ينشئ صوتا يهز الوجدان. عند مشاهدة فيلم، تنشئ قناة 4.2 صوت محيطي غني. يعطي الخشب المصمم هندسيًا لمكبرات الصوت شكل عالي الجودة.

توفير المساحة وبساطة التركيب

تصميم مضغوط يسمح بسهولة التركيب مع السماح بالتمتع الكامل من المساحة القصوى. تعني بساطة مكبرات الصوت عدم وجود تعليمات معقدة وأسلاك فوضوية. قم بإعداد مكبرات الصوت بدون عناء واستمتع بوضوح الصوت.

نظام ينشط عندما ترغب (وضع استعداد البلوتوث)

حينما تضغط على تطبيق الموسيقى لديك، يقوم بلوتوث بتجهيز مكبر الصوت تلقائيًا ويشغل الموسيقى بسهولة، لذلك فإن الأغاني الخاصة بك جاهزة متى رغبت.

(LG تزامن الصوت) تمتع بصوت أكثر إثارة من التلفزيون

قم ببساطة بتوصيل النظام الخاص بك إلى تلفزيون LG الخاص بك وتمتع بصوت قوي لاسلكيًا عن طريق البلوتوث.

استخدام الوسائط الخاصة بك (مدخل USB)

بفضل منفذ USB المدمج، يمكنك تشغيل الفيديو والمحتوى الصوتي مباشرة من جهاز تخزين USB.
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جميع المواصفات

الهيكل

  • الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) ملم الرئيسي

    ‎360x58x298.5

  • مكبر الصوت الأمامي

    ‎233x998x310

  • الشحن (20 قدم/40قدم/40 قدم HC)

    96/198/262

مكبر الصوت

  • القناة

    4.2

  • خرج الطاقة - الإجمالي

    1000 واط

  • THD 10% - أمامي أيسر/أيمن

    167Wx2

  • المحيطي اليسرى/اليمنى

    167Wx2

  • مكبر الصوت

    167Wx2

  • الأمامي/الخلفي/الأوسط اسم الموديل

    S67T3-S

  • مستوى ضغط الصوت (SPL) الأمامي

    81

  • الأمامي - نظام

    النوع المغلق

  • وحدة مضخم الصوت - الأمامي

    ورقي 3 بوصة (2EA)

  • الأمامي - المعاوقة

    3 أوم

  • الأمامي - التدريع المغناطيسي

    لا يوجد تدريع

  • الخلفي - اسم النموذج

    مكبر الصوت الأمامي المدمج

  • الخلفي - مستوى ضغط الصوت (SPL)

    81 ديسيبل

  • الخلفي - النظام

    النوع المغلق

  • الخلفي - وحدة مضخم الصوت

    ورقي 3 بوصة (1EA)

  • الخلفي - معاوقة

    3 أوم

  • الخلفي - التدريع المغناطيسي

    لا يوجد تدريع

  • اسم موديل مضخم الصوت

    مكبر الصوت الأمامي المدمج

  • مستوى ضغط الصوت (SPL) مضخم الصوت

    83dB

  • نظام مضخم الصوت

    Bass Reflex

  • وحدة مضخم الصوت الفرعي

    ورقي 6.5 بوصة (1EA)

  • معاوقة مضخم الصوت

    3 أوم

  • التدريع المغناطيسي لمضخم الصوت

    لا يوجد تدريع

التصميم(جهاز رئيسي)

  • الصندوق الأمامي والخلفي (علبة)

    نعم

القائمة الرئيسية

  • القائمة الرئيسية

    نعم

دخل وخرج

  • الشاشة

    FLD

  • USB

    1

  • ميك - مدخل ميكروفون (φ6.3)

    2

  • دخل الصوت - مستقبل متنقل

    نعم

  • اللوحة اليمنى - خرج فيديو - تأليف

    نعم

  • إدخال الصوت - الصوت أيسر/ أيمن

    نعم

  • إدخال الصوت - بصري

    1

  • HDMI- الإخراج

    1

  • راديو الهوائي - FM

    نعم

  • النهاية الطرفية لمكبر الصوت - تأليف القناة

    4

  • النهاية الطرفية لمكبر الصوت - نوع النهاية الطرفية

    الضغط (نابض)

ملاءمة

  • SIMPLINK

    نعم

  • علبة فورية الفتح

    نعم

  • أقصى مستوى لمكبر الصوت

    نعم

  • مسافة مكبر الصوت (تأخير القناة)

    نعم

  • نغمة الاختبار

    نعم

  • كتم الصوت

    نعم

  • تأجيل تزامن الصوت/الفيديو (تأخير الصوت)

    نعم

  • خافت الضوء

    نعم

  • النوم

    نعم

  • الصوت في التليفزيون

    نعم

  • تسجيل USB مباشر

    نعم

  • صوت التليفزيون (المفتاح المباشر

    نعم

  • تشغيل النطاق الديناميكي - تشغيل/إيقاف

    نعم

  • بلوتوث (Rx)

    نعم

  • كاريوكي - مستوى صوت المايك / مستوى صوت صدى صوت

    نعم

  • كاريوكي - احتفال رنان

    نعم

  • كاريوكي - توزيع الموسيقى

    نعم

  • كاريوكي - إلغاء عزيف الريح

    نعم

  • كاراوك - مزيل صوت CD

    نعم

صيغة DISC وAV

  • DVD (NTSC)

    نعم

  • DVD (PAL)

    نعم

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW (Video)

    نعم

  • DVD+R

    نعم

  • DVD+RW (وضع الفيديو)

    نعم

  • CD فيديو / VCD سوبر

    نعم

  • Audio CD

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

  • صيغة الفيديو - MPEG2

    نعم

  • صيغة الفيديو - Xvid

    نعم

  • صيغة الصوت - LPCM

    LPCM

  • Dolby Digital

    نعم

  • MPEG 1/2 L2

    نعم

  • MP3/ID3 Tag

    نعم

  • WMA

    نعم

  • تنسيق الرسومات / الترجمة

    صورة فرعية 2 بت/ 8 بت
    ترجمة الحوار النصية

  • فيديو - واجهة المستخدم الرسومية / القائمة - اللغة

    اختياري

  • الميزات - فيديو DAC

    148 ميجا هرتز /12 بت

  • NTSC/PAL Hz

    60 هرتز / 50 هرتز

  • الدقة

    تصل إلى 1080 بكسل 24/60 هرتز

  • VBI - WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion

    نعم

  • تحويل NTSC⇔PAL

    نعم

  • ذاكرة اخر مشهد

    نعم

مواصفات التشغيل القرص(BD, DVD, CD)

  • عام - شاشة التوقف

    نعم

  • إيقاف التشغيل التلقائي

    نعم

  • قفل الوالدين

    نعم

  • الشعار الأولي

    نعم

  • DVD - ترقية 1080 بكسل

    نعم

  • تشغيل خاص - سريع إلى الأمام - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • سريع للوراء - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • للأمام بطيء - DVD(-VR)

    نعم

  • عكس بطيئ

    نعم

  • إيقاف مؤقت - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • خطوة للأمام - DVD(-VR)

    نعم

  • البحث - العنوان/المسار - DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • الفصل - DVD(-VR)

    نعم

  • الوقت - DVD(-VR)

    نعم

  • التشغيل المتكرر - العنوان/المسار - HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • الفصل - HDMV, DVD(-VR)

    نعم

  • نقطة الاستئناف - DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA

    نعم

  • العشوائي - CD-DA, MP3/WMA

    نعم

  • تشغيل من علامة - CD-DA, MP3/WMA

    نعم

الطاقة

  • الطاقة - SMPS

    اختياري

  • الاستهلاك أثناء الإطفاء

    0.465 واط ↓

الراديو

  • نوع الموالف

    PLL

  • رفع/خفض الصوت

    نعم

  • رفع/خفض الضبط المسبق

    نعم

  • Band FM

    نعم

  • ذاكرة الضبط المسبق

    50 محطة

طقم الملحقات

  • دليل التعليمات

    كتاب مطبوع

  • دليل التعليمات - دليل بسيط

    نعم

  • وحدة التحكم عن بعد - النوع

    LA1

  • وحدة التحكم عن بعد -

    نعم

  • وحدة التحكم عن بعد - البطارية (الحجم)

    AAAx2

  • البطاريات (جهاز تحكم عن بعد)

    نعم

  • FM

    نعم

  • كابل مكبر الصوت

    نعم (2 EA) نوع ثابت

  • بطاقة الضمان

    نعم

  • رمز RCA (فيديو)، أصفر، 1P

    نعم

  • كابل HDMI

    نعم

  • نوع الصندوق الكرتوني -ورقي، أوفست، فليكسو

    ورقي

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