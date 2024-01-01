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مسرح منزلي دي في دي 1100وات

المواصفات

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مسرح منزلي دي في دي 1100وات

HT906TI

مسرح منزلي دي في دي 1100وات

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جميع المواصفات

القدره الصوتيه-THD 10%

  • الكليه

    980 واط

  • الاماميه

    2X160واط

  • المركزيه

    160 واط

  • المحيطيه

    2X160واط

  • الصبووفر

    180(passive)واط

القدره الصوتيه-(PEAK)-(4Ω)

  • الكليه

    1100 واط

  • الاماميه

    2X180واط

  • المركزيه

    180 واط

  • المحيطيه

    2X180واط

  • الصبووفر

    200(passive)واط

الوظائفِ

  • وظيفة CD/DVD

    نعم

  • وظيفه AUX

    نعم

  • وظيفة مدخل الأجهزة المحمولة

    نعم

  • وظيفة FM/AM/RDS

    FM/AM

الواجهه

  • النهاية الطرفية للمخرج (أمامي/مركزي/خلفي/صبووفر)

    نعم

  • نوع النهاية الطرفية

    Push-in

  • مخرج إشارات فيديو مركب

    1

  • مكوّن إخراج إشارة الفيديو

    1

  • مخرج HDMI لخرج إشارات فيديو

    نعم

  • مخرج إشارات فيديو 1080i، 720 بكسل (تحويل)

    نعم

  • مخرج إشارات فيديو 1080p (تحويل)

    نعم

  • تزامن عالي الوضوح للصوت وللصورة

    نعم

  • مقبس لمدخل الأجهزة المحمولة (3.5φ

    نعم

  • مقبس USB

    نعم

  • مقبس للميكرفون (6.3φ 2mic ذهبي)

    نعم

  • صوت الميكروفون

    نعم

  • مستوى صدى الصوت

    نعم

  • هوائي FM/MW خارجي

    نعم/نعم

الجهاز الرئيسي

  • نوع تحميل DVD

    الدرج

  • التشغيل/إيقاف التشغيل

    نعم

  • فتح/إغلاق

    نعم

  • تشغيل/إيقاف مؤقت

    نعم

  • إيقاف

    نعم

  • الوظيفة

    نعم

  • تخطي/بحث(تقديم)/موالفة(+)

    نعم

  • تخطي/بحث(رجوع)/موالفة(-)

    نعم

المواصفات الاساسيه

  • التكرار - تكرار 1/الكل

    نعم

  • ذاكرة الحالة الأخيرة

    نعم

  • التشغيل العشوائى

    نعم

  • التشغيل العشوائى لمسار محدد

    نعم

  • خاصيه USB Plus

    نعم

  • خاصيه USB Direct Recording

    نعم

  • استئناف

    نعم

  • تخطي - تقديم/ترجيع

    نعم

  • بحث - تقديم/ترجيع

    نعم

  • إبطاء - تقديم/ترجيع

    نعم

  • صوت التليفزيون

    نعم

  • تشغيل صوت/صورة ×1.5

    نعم

  • إعدادات المنع (الرقابة الأسرية)

    نعم

اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(PAL)

    نعم

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • Audio-CD

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

  • MP3

    نعم

  • MP3 ID3 Tag

    نعم

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW(Video Mode)

    نعم

  • DVD+R

    نعم

  • DVD+R Double Layer

    نعم

  • DVD+RW

    نعم

  • VCD

    نعم

  • SVCD

    نعم

  • WMA

    نعم

  • JPEG

    نعم

  • CDG

    نعم

  • DivX

    نعم

  • Progressive JPEG

    نعم

خصائص السماعه الاماميه

  • مستوى ضغط الصوت

    84dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    20mm DOME

  • وحده الصبووفر

    3" Parabolar (2EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه الخلفيه

  • مستوى ضغط الصوت

    84dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    20mm DOME

  • وحده الصبووفر

    3" Parabolar (2EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه المركزيه

  • مستوى ضغط الصوت

    85dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    20mm DOME

  • وحده الصبووفر

    2.5" Parabolar (2EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    موجود

خصائص الصبوووفر

  • مستوى ضغط الصوت

    83dB

  • النظام

    Bass reflex

  • Woofer Unit

    7" Cone

  • المعاوقه

    3 Ω

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non Shield Type

الكاريوكى

  • تقييم كاريوكي

    نعم

  • مقدمة عرض للكاريوكي

    نعم

  • عامل زيادة صدى أصوات الكاريوكي

    نعم

  • التحكم في صدى ميكروفون الكاريوكي

    نعم

  • عامل إزالة صوت قرص الكاريوكي المضغوط

    نعم

الطاقة

  • SMPS

    عريض

الموالف

  • النوع

    PLL

  • النطاق

    FM/AM

  • نطاق الموالفة (FM1 / 50 كيلوهرتز و100 كيلوهرتز)

    87.50~108.00 ميجاهرتز (50 كيلوهرتز)

  • نطاق الموالفة (MW/ 9 كيلوهرتز)

    522~1620 كيلو هرتز

  • الضبط المسبق للمحطات

    50 (عشوائي)

  • هوائي FM/MW خارجي

    نعم (75 أوم) / نعم

وحده التحكم عن بعد

  • النوع

    CB1

  • حجم البطاريه

    AAA x 1

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