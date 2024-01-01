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مكبر الصوت XBOOM Go PL2 اللاسلكي المحمول من إل جي، يعمل بتقنية البلوتوث، ويتميز بتصنيف IPX5 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، كما يتميز بكونه مكبر صوت لاسلكي مدمج مخصص للحفلات مع إمكانية تشغيل تصل إلى 10 ساعات، أسود اللون

المواصفات

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مكبر الصوت XBOOM Go PL2 اللاسلكي المحمول من إل جي، يعمل بتقنية البلوتوث، ويتميز بتصنيف IPX5 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، كما يتميز بكونه مكبر صوت لاسلكي مدمج مخصص للحفلات مع إمكانية تشغيل تصل إلى 10 ساعات، أسود اللون

PL2

مكبر الصوت XBOOM Go PL2 اللاسلكي المحمول من إل جي، يعمل بتقنية البلوتوث، ويتميز بتصنيف IPX5 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، كما يتميز بكونه مكبر صوت لاسلكي مدمج مخصص للحفلات مع إمكانية تشغيل تصل إلى 10 ساعات، أسود اللون

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XBOOMGo PL2 من LG
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جميع المواصفات

معلومات النموذج

  • اسم موديل الإنتاج

    PL2

  • المشتري - اسم الموديل

    PL2

  • اسم البحث باستخدام Bluetooth

    LG-PL2

  • معلومات العلامة التجارية

    XBOOM Go

الأبعاد(عرض × ارتفاع × عمق)ملم

  • الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) ملم

    126×82×80

الوزن(كجم)

  • الوزن الصافي (كجم)

    0.35

  • الوزن الإجمالي (كجم)

    0.66

العبوة الكرتونية

  • أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) ملم

    160×134×113

  • النوع

    أوفست

الحاوية Q

  • 20قدم

    7560

  • 40قدم

    15960

  • 40قدم (HC)

    18240

القنوات

  • عدد القنوات

    1 قناة

طاقة الخرج

  • طاقة الخرج

    5واط

التوصيل - عام

  • مدخل إضافي (3.5)

    نعم

الطاقة

  • USB من النوع C (أنثى)

    نعم

  • خرج التيار المستمر (USB من نوع A)

    نعم

بيانات الشاشة

  • نوع الشاشة

    مؤشر LED (دمج، تشغيل، بطارية، مكافئ، وضع متعدد، وضع مزدوج)

معادل الصوت

  • تعزيز الصوت (افتراضي)

    نعم

  • قياسي

    نعم

البطاريه

  • قدرة البطارية

    3.7 فولت 1500 مللي أمبير

  • وقت شحن البطارية

    4

  • عمر البطارية

    10

استهلاك الطاقة

  • وضع التشغيل (وضع الشحن)

    5واط

  • وضع الاستعداد

    0.5وات↓

تنسيق صوت BLUETOOTH

  • SBC

    نعم

  • AAC

    نعم

الملاءمة

  • متعدد النقاط

    نعم (2)

  • ارتباط الحفلة اللاسلكية (الوضع المزدوج)

    نعم

  • مدير الترقية (FOTA)

    نعم

  • تطبيق Bluetooth مع نظامي (Android/iOS)

    نعم

  • أمر صوتي (مساعد Google ،Siri)

    نعم

  • مضاد للمياه/الرذاذ

    نعم (IPX5)

  • بلوتوث

    نعم

  • هاتف بمكبر صوت

    نعم

  • قفل الأمان

    نعم

السماعة

  • وحدة مضخم صوت

    1.75 بوصة×1 لكل وحدة

  • مشعاع سلبي

    نعم

  • المقاومة

    4

الملحقات_ الدليل

  • دليل بسيط

    نعم

  • بطاقة الضمان

    نعم

الملحقات - الأخرى

  • كبل USB من النوع

    نعم

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