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إشعار بإيقاف بعض خدمات تسجيل الدخول عبر حسابات التواصل الاجتماعي

يلاحظ07/09/2026

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شكرًا لاستخدامكم LG.com.

 

نود إبلاغكم بأنه سيتم إيقاف بعض خدمات تسجيل الدخول باستخدام الحسابات الاجتماعية الخاصة بحسابات LG Electronics.

يُرجى من العملاء الذين يستخدمون حاليًا خدمات تسجيل الدخول عبر الحسابات الاجتماعية مراجعة المعلومات أدناه وأخذها في الاعتبار لمواصلة استخدام الخدمات.

 

1. خدمات تسجيل الدخول المتأث: تسجيل الدخول عبر Amazon

2. تاريخ انتهاء الخدمة: 09/07/2026 (KST)

3. إشعار بتحويل المعرّف بسبب إنهاء الخدمة

- إذا كنت تستخدم حاليًا أحد حسابات تسجيل الدخول الاجتماعي المتأثرة، فتأكد من ربط عنوان بريد إلكتروني بحسابك.

 

1) إذا كان عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا

بعد إنهاء الخدمة، يمكنك متابعة استخدام الخدمة كالمعتاد من خلال تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك. وستظل جميع معلومات الحساب، بما في ذلك المنتجات المسجلة وسجل الشراء، دون تغيير.

ومع ذلك، إذا كنت قد ربطت حساب الشبكة الاجتماعية المتأثر بتطبيقات مكبرات الصوت الذكية مثل Alexa أو Google Home، فستحتاج إلى إعادة ربط هذه الخدمات باستخدام حساب البريد الإلكتروني LG Electronics الخاص بك لمواصلة استخدامها.

 

2) إذا لم يكن هناك بريد إلكتروني مرتبط

يرجى تسجيل عنوان بريد إلكتروني قبل تاريخ الإنهاء. إذا لم تقم بتسجيل عنوان بريد إلكتروني، فستتم إزالتك تلقائيًا من جميع الخدمات المرتبطة بذلك الحساب اعتبارًا من تاريخ الإنهاء، وسيتم حذف جميع معلومات الحساب، بالإضافة إلى المنتجات المرتبطة وسجل الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا فصل الاتصالات بمكبرات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Alexa وGoogle Home، تلقائيًا. لمواصلة استخدام الخدمة، أعد الربط في تطبيق مكبر الصوت الذكي باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بحسابك في LG Electronics.

 

ستواصل خدمات تسجيل الدخول الاجتماعي غير المتأثرة بهذا الإيقاف العمل كالمعتاد. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية بشأن هذا التغيير، يمكنك إرسال استفسار عبر خدمة الاستفسارات 1:1 لدينا.

سنواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات أفضل لكم.

 

شكرًا لك.

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