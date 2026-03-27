إشعار بإنهاء خدمة Spotify

شكرًا لاختيارك منتجات LG Electronics.
نود أن نبلغك بأن خدمة Spotify لبعض منتجات LG Wireless Multi-room Audio لن تكون متاحة بعد الآن بسبب إيقاف مجموعة Spotify SDK القديمة المقدمة من الشركة الشريكة.
الخدمات التي سيتم إنهاؤها:
خدمة بث الموسيقى Spotify
الطرازات المتأثرة:
▶ Sound Bar
LAS650M،MUSICFLOWHS6،
LAS750M,MUSICFLOWHS7،LAC850M،LH-170SPK،
LAS751M،LAS851M،
LAS855M،LAC950M،LH-180SPK،
LAS950M،MUSICFLOWHS9،LAC955M،
SH6،DSH7،SH7،
DSH8،LH-175SPK،
SH7B،SH8،DSH9،
SJ6،SJ6B،
SJ8،SJ8S،SJC8،
SJ9،SJC9A
▶ مكبر الصوت
NP8340،NP8340B،NA9340،BH3،
NP8540،NP8540B،NA9540،BH5،
NP8740،NP8740B،NA9740،BH7،
NP8350،NP8350B،NP8350W،NA9350،BH4
تاريخ انتهاء الخدمة:
31 مارس 2026
بعد إنهاء الخدمة:
يُرجى ملاحظة أن خدمة Spotify لن تكون متاحة في الطرازات المذكورة أعلاه لأن الشركة الشريكة قد أنهت الدعم لمجموعة Spotify SDK القديمة.
إخلاء المسؤولية:
حتى إذا أشار دليل المستخدم أو أوصاف خدمة LG.COM إلى أن هذه الميزة مدعومة، فسيظل إنهاء الميزة ساريًا بعد تاريخ الانتهاء المذكور أعلاه.