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تلفزيون يتميز بتصميم قليل السُمك للغاية
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع الشاشة
LCD TV
-
حجم الشاشة ( بوصة )
47
الصورة
-
الدقة
1920X1080
-
السطوع (كانديلا/متر مربع)
500
-
نسبة التباين الديناميكي
100000:1
-
درجة زاوية العرض
178/178
-
وقت الاستجابة(MPRT)
2.4
-
صورة عالية الوضوح ملء الشاشة
نعم
الفيديو
-
محرك Dual XD
نعم
-
تصحيح نسبة الارتفاع إلى العرض
16:9
-
24p Real Cinema (24p 5:5/2:2 وضع السحب إلى الأسفل)
نعم
الصوت
-
إخراج الصوت
10 واط+10 واط
-
نظام مكبر الصوت
مكبرات ثنائية ذات اتجاهين
-
نظام الصوت المحيطي
محيطي MAX
-
Clear Voice II
نعم
-
آلة رفع مستوى الصوت الذكية
نعم
الميزات
-
مكبر صوت غير مرئي
نعم
-
Smart Energy Saving Plus
نعم
-
صورة عالية الدقة جاهزة
نعم
-
إدخال المصدر 1080P
نعم HDMI
-
نظام ملاحة إدخال AV
نعم
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
-
USB 2.0
نعم
-
طبقة واحدة
نعم
-
المستشعر الذكي
نعم
الواجهة
-
إدخال AV
نعم
-
إدخال RGB (D-فرعي 15 سنًا)
نعم
-
إدخال صوت الكمبيوتر
نعم
-
إدخال HDMI/HDCP
نعم
-
USB 2.0
نعم
-
إدخال RF
نعم
-
إخراج AV
نعم
-
إدخال المكون (Y,Pb,Pr) + الصوت
نعم
الطاقة
-
الفولتية، هرتز
من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد بسرعة 50/60 هرتز
الأبعاد
-
الضبط (مع/من دون حامل)
1123.5X765.4X40.9
-
الحامل المضمن
1123.5X823.4X382.8
التوليف - تلفزيون CRT فقط
-
النظام
FVS
-
نوع الذاكرة
ACMS+
-
رقم ذاكرة البرنامج
100/181(NTSC)
-
XD Engine (تشغيل/إيقاف تشغيل XD)
نعم
الميزة - تلفزيون CRT فقط
-
نظام بحث Turbo
نعم
-
ذاكرة حالة الصوت
5 أوضاع
-
آلة رفع مستوى الصوت التلقائي
نعم
-
A/V التلقائي
نعم
-
إخراج الصوت (الحد الأقصى)
10 واط+10 واط
الواجهة - تلفزيون CRT فقط
-
إخراج AV الخلفي
1
-
إدخال المكون 1
480i/p و576i/p و720p و1080i
-
إدخال المكون 2
480i/p و576i/p و720p و1080i
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