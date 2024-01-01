هل يوفر لك تلفزيونك هذه المساحة من الحرية

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50PQ70BR

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع الشاشة

    PDP TV

  • حجم الشاشة ( بوصة )

    50

الصورة

  • الدقة

    1366x768

  • السطوع (كانديلا/متر مربع)

    1500

  • نسبة التباين الديناميكي

    2000000:1

  • درجة زاوية العرض

    178/178

  • وقت الاستجابة(MPRT)

    0.001

  • نطاق فرعي للتحكم 600 هرتز

    نعم

الفيديو

  • محرك Dual XD

    نعم

  • تصحيح نسبة الارتفاع إلى العرض

    16:9

الصوت

  • إخراج الصوت

    10 واط+10 واط

  • نظام مكبر الصوت

    مكبرات ثنائية ذات اتجاهين

  • نظام الصوت المحيطي

    محيطي MAX

  • Clear Voice II

    نعم

  • آلة رفع مستوى الصوت الذكية

    نعم

الميزات

  • مكبر صوت غير مرئي

    نعم

  • Smart Energy Saving Plus

    نعم

  • صورة عالية الدقة جاهزة

    نعم

  • نظام ملاحة إدخال AV

    نعم

  • SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

  • USB 2.0

    نعم

  • طبقة واحدة

    نعم

الواجهة

  • إدخال AV

    نعم

  • إدخال RGB (D-فرعي 15 سنًا)

    نعم

  • إدخال صوت الكمبيوتر

    نعم

  • إدخال HDMI/HDCP

    نعم

  • USB 2.0

    نعم

  • إدخال RF

    نعم

  • إخراج AV

    نعم

  • إدخال المكون (Y,Pb,Pr) + الصوت

    نعم

الطاقة

  • الفولتية، هرتز

    من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد بسرعة 50/60 هرتز

الأبعاد

  • الضبط (مع/من دون حامل)

    1228.8X784.5X78.9

التوليف - تلفزيون CRT فقط

  • النظام

    FVS

  • نوع الذاكرة

    ACMS+

  • رقم ذاكرة البرنامج

    100/181(NTSC)

  • XD Engine (تشغيل/إيقاف تشغيل XD)

    نعم

الميزة - تلفزيون CRT فقط

  • نظام بحث Turbo

    نعم

  • ذاكرة حالة الصوت

    5 أوضاع

  • آلة رفع مستوى الصوت التلقائي

    نعم

  • A/V التلقائي

    نعم

  • إخراج الصوت (الحد الأقصى)

    10 واط+10 واط

الواجهة - تلفزيون CRT فقط

  • إخراج AV الخلفي

    1

  • إدخال المكون 1

    480i/p و576i/p و720p و1080i

  • إدخال المكون 2

    480i/p و576i/p و720p و1080i

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