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LG NanoCell TV 65 Inch NANO80 Series, Cinema Screen Design 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ Local Dimming
جميع المواصفات
الشاشة
-
نوع الشاشة
4K NanoCell
-
حجم الشاشة
65
-
الدقة
2160*3840
-
شاشة بتقنية NanoCell
نعم
-
لوحة IPS
نعم
-
زاوية المشاهدة الواسعة
نعم
-
مجموعة الألوان الواسعة
ألوان Nano
-
مليار من الألوان الثرية
نعم
-
التعتيم
تعتيم موضعي
-
الإضاءة الفائقة
الإضاءة الفائقة
-
نوع BLU
الحافة
-
TruMotion/معدل التحديث
TM100 (معدل تحديث 50 هرتز)
الفيديو(جودة الصور)
-
معالج
معالج رباعي النواة 4K
-
تعزيز وتحسين الصور
تعزيز وتحسين الصور
-
HDR
صيغة HDR النشطة
-
HDR10 Pro
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HLG
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
وضع مخرج الفلم™
نعم
-
تأثير HDR
نعم (4K/2K)
-
رسم خرائط درجات الألوان الديناميكية/الاحترافية
خرائط درجات الألوان الديناميكية HDR
-
خوارزميات التعتيم
التباين الموضعي من إل جي
-
المرقي
مرقي 4K
-
فك شفرات فيديو (HEVC)
4K 60P 10بت
-
فك شفرات فيديو (VP9)
4K 60P 10بت
-
AV1
4K@60p, 10بت
-
وضع HGIG
MR
-
استجابة فورية خلال الألعاب (VRR/ALLM)
- / نعم
-
وضع الصورة
نعم 10 أوضاع مشرق، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضي، ألعاب، تأثير HDR مخرج الفيلم، خبير (ISF) (غرفة ساطعة)، خبير (ISF) (غرفة مظلمة)
الصوت
-
مكبر الصوت (خرج الصوت)
65 بوصة 20واط (10واط لكل قناة)
-
القناة
65 بوصة: 2.0قناة
-
الاتجاه
سماعات سفلية
-
خرج الصوت المتزامن
نعم (الموديلات التي تدعم HP أو المخرج البصري)
-
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي/الاحترافي
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
-
الوضع المحيطي
محيطي فائق
-
صوت واضح
صوت واضح III
-
صوت محيطي جاهز
نعم
-
مزامنة الصوت من إل جي
نعم
-
إشعارات ذاتية (اقتران يتسم بالسهولة عبر البلوتوث)
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
(يختلف حسب الإقليم)
-
كوديك صوت
AC4، AC3(تقنية دولبي الرقمية), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (راجع الدليل) (يختلف حسب الإقليم)
وظيفة الذكاء الاصطناعي
-
ThinQ
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
نعم
-
تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
البحث الصوتي من إل جي
نعم
-
AI UX
نعم
-
صفحة الذكاء الاصطناعي الرئيسية
نعم
-
توصيات الذكاء الاصطناعي المخصصة (كوريا)توصيات الذكاء الاصطناعي
نعم
-
توصيات الذكاء الاصطناعي توصيات الذكاء الاصطناعي المخصصة (كوريا)
نعم
-
لوحة رئيسية
نعم
-
الاكتشاف التلقائي للأجهزة/ اتصال الجهاز التلقائي (واحد)
نعم
-
الاتصال بالأجهزة المحمولة
نعم
-
تطبيق ThinQ
نعم
الاتصال
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
HDMI
2 (خلفي)/2 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
نعم
-
eARC / ARC (قناة إعادة الصوت)
ARC (HDMI 2)
-
USB
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
شبكة منطقة محلية
نعم (خلفي)
-
المكون
نعم (خلفي، مدخل مكون/مدخل AV عام)
-
مدخل توليف (AV)
نعم (خلفي، مدخل مكون/مدخل AV عام)
-
فتحة CI
نعم (جانبي)
-
A-CAS
نعم (جانبي)
-
مدخل RF
2 (خلفي, تردد لاسلكي/قمر صناعي)
-
مخرج الصوت الرقمي البصري (SPDIF)
نعم (خلفي)
-
واي فاي
نعم (802.11ac)
-
البلوتوث
نعم (V5.0)
الوظيفة الذكية
-
نظام التشغيل (OS)
تلفزيون ذكي webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
رباعي
-
الجهاز السحري للتحكم عن بعد
مدمج
-
الدخول السريع
نعم
-
تحكم عالمي
نعم
-
التشغيل المحيطي 360°
نعم
-
البحث عن المحتويات ذات الصلة
نعم
-
LG Store
نعم
-
الاتصال
نعم
-
متصفح الويب
نعم
-
مشغل الموسيقى
نعم
-
تشغيل التلفزيون عبر الهاتف المحمول
نعم
-
تشغيل الواي فاي:
نعم
-
تشغيل البلوتوث منخفض الطاقة
نعم
-
متصفح ملفات الشبكة
نعم
-
حجب الدخول إلى المواقع الضارة
نعم
-
وضع الفندق
نعم
-
الإشعارات الرياضية
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
نعم
نظام البث
-
استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابلات، أقمار صناعية)
نعم
-
هوائي
DVB-T2
-
كابل
DVB-C
-
قمر صناعي
DVB-S2
-
استقبال تلفزيون تناظري
نعم
-
بث البيانات (حسب مواصفات الدولة)
نعم(إيران)
-
صفحات النصوص المتلفزة
نعم
-
نصوص متلفزة (الجزء العلوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الحاشية السينمائية
نعم
-
وصف الصوت (AD)
نعم
-
EPG (8أيام)
نعم
باور آند جرين
-
مصدر الطاقة
تيار متردد 100~240فولت 50-60هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
أقل من 0.5واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
يختلف حسب الحجم والإقليم
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
جهاز استشعار الإضاءة الخضراء
نعم
-
معيار الطاقة
نعم
-
حاصل على اعتماد إنرجي ستار®
يختلف حسب الإقليم
-
التكلفة التقديرية السنوية للتشغيل
يختلف حسب الإقليم
-
استخدام الكهرباء التقدير السنوي
يختلف حسب الإقليم
الوزن
-
الوزن بدون الحامل
(راجع مواصفات المنتج)
-
وزن الشحن
(راجع مواصفات المنتج)
الأبعاد
-
الحجم بدون الحامل (عرض×ارتفاع×عمق)
(راجع مواصفات المنتج)
-
الحجم مع الحامل (عرض×ارتفاع×عمق)
(راجع مواصفات المنتج)
-
حجم الشحن (عرض×ارتفاع×عمق)
(راجع مواصفات المنتج)
الملحقات
-
عن بعد
MR20
-
البطاريات
نعم (AA × 2لكل وحدة)
-
كابل الطاقة
نعم (منفصل عن التلفزيون)
الوظائف الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
15لكل وحدة (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية
12لكل وحدة (إيران) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية
10لكل وحدة (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية
-
آلة التوقيت (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR التناظري
نعم
-
تغيير الوقت
نعم
-
موديل حامل جدار فيزا
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