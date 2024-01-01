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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024) + مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S

الميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024) + مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S

75N80T.XL7S

تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024) + مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S

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First model front view
Second model front view

الميزات الرئيسية

  • عالم من الألوان الحقيقية مع تقنية NanoCell لتحصل على لون نقي مع تقنية Nano Color ودقة NanoCell
  • معالج α5 AI من الجيل السابع مع تعزيز الجودة AI 4K
  • نظام ThinQ AI webOS مع جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote و4 سنوات من الترقيات مضمونة على مدار 5 سنوات مع webOS Re:NewProgram
  • مخرج 250 واط ومكبر صوت Woofer‏ 8 بوصة - املأ المكان بصوت هائل
  • إضاءة بكسل ديناميكية وإضاءة متعددة الألوان على شكل حلقات - تضيء الحفلة
  • مقبض يتغير طوله وعجلات - يمكنك نقل مكبر الصوت معك في أي مكان
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المواصفات الأساسية

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

مخرج الصوت

20W

نظام السماعة

2.0 channel

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1678 x 964 x 59.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;31.4 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

وضع الصورة

(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1678 x 964 x 59.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1678 x 1027 x 361 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1820 x 1115 x 200 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1344 x 361 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.4 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎31.8 ‎

وزن العبوة

‎40.7 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20W

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

نظام السماعة

2.0 channel

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

ThinQ

نعم

إعدادات العائلة

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ريموت تحكم سحري

مدمج

متصفح الويب الكامل

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

طباعة

جميع المواصفات

تحكم في وضع ساوند بار

نوع مكبر الصوت

Cone

وحدة مضخم

8" x 1

حجم مكبر الصوت

2.5" x 1

قابلية الاتصال

اصدار البلوتوث

5.1

USB

1

عام

عدد القنوات

2.1ch (2Way)

انتاج الطاقة

250 W

EQ

تعزيز الصوت

نعم

معيار

نعم

Custom EQ(App)

نعم

صيغة الصوت

برنامج فك ترميز النطاق الفرعي

نعم

برنامج فك ترميز الصوت المتقدم

نعم

مزود الطاقة

مقبس محول التيار المتردد

نعم

البطارية

وقت شحن البطارية (ساعات)

3.5

عمر البطارية (ساعات)

20

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل

65 W

وضع الاستعداد

0.5 W

الملائمة

متعدد النقاط

نعم

وضع مزدوج للحفلات

نعم

وضع متعدد للحفلات

نعم

Upgrade Manager (FOTA)

نعم

تطبيقات البلوتوث

نعم

الاضاءة

نعم

مقاوم للماء والغبار

IPX4

مؤشر البطارية

نعم

قفل الامان

نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

تحكم في وضع ساوند بار

310 x 700 x 316 mm

صندوق كارتوني

812 x 436 x 380 mm

وزن

الوزن الصافي لحقيبة الشحن

15.5 kg

الوزن الاجمالي

18.5 kg

ملحقات

شهادة الضمان

نعم

محول التيار المتردد

نعم

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