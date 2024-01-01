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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024) + مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S
تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024) + مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S
الميزات الرئيسية
- عالم من الألوان الحقيقية مع تقنية NanoCell لتحصل على لون نقي مع تقنية Nano Color ودقة NanoCell
- معالج α5 AI من الجيل السابع مع تعزيز الجودة AI 4K
- نظام ThinQ AI webOS مع جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote و4 سنوات من الترقيات مضمونة على مدار 5 سنوات مع webOS Re:NewProgram
- مخرج 250 واط ومكبر صوت Woofer 8 بوصة - املأ المكان بصوت هائل
- إضاءة بكسل ديناميكية وإضاءة متعددة الألوان على شكل حلقات - تضيء الحفلة
- مقبض يتغير طوله وعجلات - يمكنك نقل مكبر الصوت معك في أي مكان
-
تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024)
-
مكبر صوت للحفلات XBOOM، بيكسل ارت، 250 وات - XL7S
المواصفات الأساسية
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
معالج الصور
-
معالج α5 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
-
20W
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1678 x 964 x 59.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎31.4 ‎
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α5 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
وضع الصورة
-
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 964 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 1027 x 361
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1115 x 200
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1344 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.4
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
31.8
-
وزن العبوة
-
40.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 24
-
ThinQ
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
جميع المواصفات
تحكم في وضع ساوند بار
-
نوع مكبر الصوت
-
Cone
-
وحدة مضخم
-
8" x 1
-
حجم مكبر الصوت
-
2.5" x 1
قابلية الاتصال
-
اصدار البلوتوث
-
5.1
-
USB
-
1
عام
-
عدد القنوات
-
2.1ch (2Way)
-
انتاج الطاقة
-
250 W
EQ
-
تعزيز الصوت
-
نعم
-
معيار
-
نعم
-
Custom EQ(App)
-
نعم
صيغة الصوت
-
برنامج فك ترميز النطاق الفرعي
-
نعم
-
برنامج فك ترميز الصوت المتقدم
-
نعم
مزود الطاقة
-
مقبس محول التيار المتردد
-
نعم
البطارية
-
وقت شحن البطارية (ساعات)
-
3.5
-
عمر البطارية (ساعات)
-
20
استهلاك الطاقة
-
وضع التشغيل
-
65 W
-
وضع الاستعداد
-
0.5 W
الملائمة
-
متعدد النقاط
-
نعم
-
وضع مزدوج للحفلات
-
نعم
-
وضع متعدد للحفلات
-
نعم
-
Upgrade Manager (FOTA)
-
نعم
-
تطبيقات البلوتوث
-
نعم
-
الاضاءة
-
نعم
-
مقاوم للماء والغبار
-
IPX4
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
قفل الامان
-
نعم
الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)
-
تحكم في وضع ساوند بار
-
310 x 700 x 316 mm
-
صندوق كارتوني
-
812 x 436 x 380 mm
وزن
-
الوزن الصافي لحقيبة الشحن
-
15.5 kg
-
الوزن الاجمالي
-
18.5 kg
ملحقات
-
شهادة الضمان
-
نعم
-
محول التيار المتردد
-
نعم
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