تلفزيون LG OLED evo C4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED77C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))