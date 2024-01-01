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تلفزيون LG OLED evo C4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED77C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S
تلفزيون LG OLED evo C4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED77C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S
2 المنتجات في هذه الحزمة
-
تلفزيون LG OLED evo AI C4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
-
ساوند بار متوافق مع شاشات SC9S - Dolby Atmos , OLED
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α9 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
40W
-
نظام السماعة
-
2.2 channel
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1711 x 982 x 47.1 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎23.5 ‎
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α9 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α9 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 144 هرتز)
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1711 x 982 x 47.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1711 x 1035 x 267
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1879 x 1130 x 228
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
520 x 267
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
23.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
27.1
-
وزن العبوة
-
38.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
صوتي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α9 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
40W
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.2 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
3ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 24
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المرسل/المتلقي)
-
دائما مستعد
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
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