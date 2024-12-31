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تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي

77G4.55Q7S6

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي

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جميع المواصفات

الوحدة النمطية

BLU

حافة تلفزيون Non-Mini QNED (مقاس 44.3 مم)

الدقة

دقة 4K ‏(2160x3840)

التعتيم المحلي

التعتيم المحلي

بكسلالنوع

RGB

هرتز

60 هرتز (T120)

معالج SOC والصورة

تقنية HDR

ميزة 4K HDR10 وHLG ووضع Filmmaker Mode
التخطيط الديناميكي المتقدم لدرجات الألوان

صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي

صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي

التصميم

أمامي / جانبي

شاشية سينمائية جديدة ثلاثية الجوانب

الحامل

قطبان لامعان

العمق (مم)(نحيف/سميك)

28.9 مم

الصوت

مخرج (قناة)

20 واط 2.0 قناة

الصوت

توجيه الصوت لأسفل

التأثير الصوتي

ميزة AI Sound Pro

قناة eARC

نعم

WiSA 2.0ch

نعم

ذكي، تجربة المستخدم

منصة OS

webOS 22

اتصال WiFi

اتصال WiFi 5
802.11ac

تقنية BT

BT 5.0

HDMI

4 وحدات
(HDMI 2.0)

USB

وحدتان

جهاز التحكم عن بُعد

Magic+NFC

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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α11 AI بدقة 4K

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مخرج الصوت

60 واط

نظام السماعة

4.2 channel

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1712 x 982 x 24.8 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;37.4 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K OLED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α11 AI بدقة 4K

ترقية الذكاء الاصطناعي

α11 AI Super Upscaling 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1712 x 982 x 24.8 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1712 x 1039 x 321 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1879 x 1130 x 228 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎501 x 321 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎37.4 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎43.4 ‎

وزن العبوة

‎49.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α11 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 11.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

60 واط

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

4.2 channel

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

3ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

إعدادات العائلة

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المرسل/المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

دائما مستعد

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم (حتى 4 مشاهدات)

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

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