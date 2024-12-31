تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED77G46LA عام (2024) + LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 55 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.