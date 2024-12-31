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تلفزيون LG OLED evo AI C4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED83C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

تلفزيون LG OLED evo AI C4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED83C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S

83C4.SC9S

تلفزيون LG OLED evo AI C4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز OLED83C46LA عام (2024) + LG Soundbar SC9S

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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α9 AI 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مخرج الصوت

40W

نظام السماعة

2.2 channel

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1851 x 1062 x 55.3 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;32.3 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K OLED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 AI 4K Gen7

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1851 x 1062 x 55.3 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1851 x 1092 x 279 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2050 x 1210 x 285 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1199 x 279 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎32.3 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎41.6 ‎

وزن العبوة

‎56.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α9 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

40W

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلي (التوزيع الأمامي عند الوقوف)

نظام السماعة

2.2 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

3ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

إعدادات العائلة

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المرسل/المتلقي)

دائما مستعد

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ريموت تحكم سحري

مدمج

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

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