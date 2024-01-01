Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 83 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SC9S

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 83 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SC9S

OLED83C3.SC9S

LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 83 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SC9S

(0)
bundle front view
طباعة

المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مخرج الصوت

40W

نظام السماعة

2.2 channel

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1851 x 1062 x 55.3

وزن التلفزيون بدون حامل

32.3

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K OLED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

صورة بالذكاء الإصطناعى

صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

ترقية الذكاء الاصطناعي

ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1851 x 1062 x 55.3

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1851 x 1092 x 279

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

2050 x 1210 x 285

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1199 x 279

وزن التلفزيون بدون حامل

32.3

وزن التلفزيون مع حامل

41.6

وزن العبوة

56.0

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

400 x 400

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

40W

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلي (التوزيع الأمامي عند الوقوف)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

2.2 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

3ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

تنبيه رياضي

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

ThinQ

نعم

إعدادات العائلة

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

عرض متعدد

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

دائما مستعد

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المرسل/المتلقي)

ريموت تحكم سحري

مدمج

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

طباعة

جميع المواصفات

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 