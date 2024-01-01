LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 83 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SC9S