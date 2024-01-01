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تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 55 عام (2024)
تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 55 عام (2024)
-
تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 55 عام (2024)
-
تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 77 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
معالج الصور
-
معالج α5 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
-
20W
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1236 x 716 x 29.7 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎14.9 ‎
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α5 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
وضع الصورة
-
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1236 x 716 x 29.7
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1236 x 783 x 257
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1360 x 810 x 152
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1074 x 257
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
14.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
15.3
-
وزن العبوة
-
19.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 24
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
القوة
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α8 AI بدقة 4K
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
20W
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1719 x 989 x 50.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎22.9 ‎
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α8 AI بدقة 4K
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1719 x 989 x 50.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1719 x 1057 x 319
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1839 x 1130 x 200
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1403 x 319
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
22.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
23.5
-
وزن العبوة
-
33.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
صوتي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20W
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 24
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
عرض متعدد
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
دائما مستعد
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
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