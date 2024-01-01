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LG OLED TV 65 Inch CX Series, Cinema Screen Design 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ Pixel Dimming

المواصفات

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LG OLED TV 65 Inch CX Series, Cinema Screen Design 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ Pixel Dimming

OLED65CXPVA

LG OLED TV 65 Inch CX Series, Cinema Screen Design 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ Pixel Dimming

(1)
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جميع المواصفات

الشاشة

  • نوع الشاشة

    4K OLED

  • حجم الشاشة

    65

  • الدقة

    3840*2160

  • زاوية المشاهدة الواسعة

    نعم

  • مجموعة الألوان الواسعة

    لون مثالي

  • مليار من الألوان الثرية

    نعم

  • لون أسود مثالي

    لون أسود مثالي

  • التعتيم

    تعتيم البكسل

  • الإضاءة الفائقة

    إضاءة فائقة قوية احترافية

  • TruMotion/معدل التحديث

    معدل تحديث 120 هرتز

الفيديو(جودة الصور)

  • معالج

    الجيل الثالث من معالجات α9 بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K

  • صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي/الاحترافية

    صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • تحسين الوجه

    صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي - تحسين الوجه

  • ترقية تقنية الذكاء الاصطناعي

    ترقية تقنية الذكاء الاصطناعي

  • التحديد التلقائي للنوع

    نعم(SDR/HDR/دولبي HDR)

  • تعزيز وتحسين الصور

    تحسين الصورة على SQM

  • التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • HDR

    صيغة HDR السينمائية

  • جودة صورة تقنية دولبي فيجن

    - /نعم / نعم / نعم(4K/2K)

  • HDR10 Pro

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • وضع مخرج الفلم™

    نعم

  • تأثير HDR

    نعم (4K/2K)

  • رسم خرائط درجات الألوان الديناميكية/الاحترافية

    خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية HDR

  • 4K HFR

    نعم/ نعم/ - / نعم

  • 2K HFR

    نعم/ نعم/ - / نعم

  • حركة احترافية

    حركة OLED احترافية

  • المرقي

    مرقي 4K

  • فك شفرات فيديو (HEVC)

    4K@120P, 10بت

  • فك شفرات فيديو (VP9)

    4K@60p, 10بت

  • AV1

    4K@60p, 10بت

  • التوافق مع وظيفة G-Sync

    نعم

  • FreeSyncTM

    نعم (يحدد لاحقا)

  • وضع HGIG

    نعم

  • استجابة فورية خلال الألعاب (VRR/ALLM)

    نعم / نعم

  • وضع الصورة

    نعم 10 أوضاع مشرق، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضي، ألعاب، تأثير HDR مخرج الفيلم، خبير (ISF) (غرفة ساطعة)، خبير (ISF) (غرفة مظلمة)

  • معايرة ذاتية

    نعم

الصوت

  • مكبر الصوت (خرج الصوت)

    40واط (WF:20واط، 10واط لكل قناة)

  • القناة

    2.2 قناة

  • الاتجاه

    سماعة أمامية (على الحامل)

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الموديلات التي تدعم HP أو المخرج البصري)

  • دولبي أتموس

    نعم

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي/الاحترافي

    صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • معايرة بتقنية الذكاء الاصطناعي للصوت

    نعم
    (يختلف حسب الإقليم)

  • الوضع المحيطي

    OLED محيطي

  • صوت واضح

    صوت واضح II

  • صوت محيطي جاهز

    نعم

  • مكبرات صوت WiSA

    نعم (2.0قناة)

  • مزامنة الصوت من إل جي

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم
    (يختلف حسب الإقليم)

  • كوديك صوت

    AC4، AC3(تقنية دولبي الرقمية), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
    (راجع الدليل)
    (يختلف حسب الإقليم)

وظيفة الذكاء الاصطناعي

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • البحث الصوتي من إل جي

    نعم

  • صفحة الذكاء الاصطناعي الرئيسية

    نعم

  • AI UX

    نعم

  • توصيات الذكاء الاصطناعيتوصيات الذكاء الاصطناعي المخصصة (كوريا)

    نعم

  • تحرير ذكيتحرير مخصص (واحد)

    نعم

  • لوحة رئيسية

    نعم

  • الاكتشاف التلقائي للأجهزة/ اتصال الجهاز التلقائي (واحد)

    نعم

  • الاتصال بالأجهزة المحمولة

    نعم

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

الوظيفة الذكية

  • نظام التشغيل (OS)

    تلفزيون ذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    رباعي

  • الجهاز السحري للتحكم عن بعد

    مدمج

  • الدخول السريع

    نعم

  • تحكم عالمي

    نعم

  • التشغيل المحيطي 360°

    نعم

  • البحث عن المحتويات ذات الصلة

    نعم

  • معرض الفنون

    نعم

  • LG Store

    نعم

  • الاتصال

    نعم

  • متصفح الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • تشغيل التلفزيون عبر الهاتف المحمول

    نعم

  • تشغيل الواي فاي:

    نعم

  • تشغيل البلوتوث منخفض الطاقة

    نعم

  • متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • وضع الفندق

    نعم

  • حجب الدخول إلى المواقع الضارة

    نعم

  • الإشعارات الرياضية

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

نظام البث

  • استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابلات، أقمار صناعية)

    نعم

  • هوائي

    DVB-T2

  • كابل

    DVB-C

  • قمر صناعي

    DVB-S2

  • استقبال تلفزيون تناظري

    نعم

  • بث البيانات (حسب مواصفات الدولة)

    نعم(إيران)

  • صفحات النصوص المتلفزة

    نعم

  • نصوص متلفزة (الجزء العلوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الحاشية السينمائية

    نعم

  • وصف الصوت (AD)

    نعم

  • EPG (8أيام)

    نعم

  • HDMI

    1 (خلفي)/3 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.1

  • Simplink (HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إعادة الصوت)

    eARC (HDMI 2)

  • USB

    1 (خلفي)/2 (جانبي)

  • شبكة منطقة محلية

    نعم (خلفي)

  • مدخل توليف (AV)

    نعم (خلفي، نوع الجنس)

  • مدخل RF

    2 (خلفي, تردد لاسلكي/قمر صناعي)

  • مخرج الصوت الرقمي البصري (SPDIF)

    نعم (خلفي)

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم (خلفي)

  • المخرج

    نعم (مشترك مخرج سماعة الرأس)

  • واي فاي

    نعم (802.11ac)

  • البلوتوث

    نعم (V5.0)

باور آند جرين

  • مصدر الطاقة

    تيار متردد 100~240فولت 50-60هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    أقل من 0.5واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    يختلف حسب الحجم والإقليم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • جهاز استشعار الإضاءة الخضراء

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحقات

  • كابل الطاقة

    نعم (مرفق بالتلفزيون)

  • عن بعد

    MR20

  • البطاريات

    نعم
    (AA × 2لكل وحدة)

  • تشكيل/نوع AV

    -/نعم

الوظائف الإضافية

  • معايرة ذاتية

    نعم

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    15لكل وحدة (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية
    12لكل وحدة (إيران) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية
    10لكل وحدة (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

  • آلة التوقيت (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR التناظري

    نعم

  • تغيير الوقت

    نعم

  • موديل حامل جدار فيزا

    راجع ورقة الملحقات

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