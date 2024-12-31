Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون LG QNED AI QNED86 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024) + ساوند بار متوافق مع شاشات SQ70TY - Dolby Atmos , QNED

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

تلفزيون LG QNED AI QNED86 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024) + ساوند بار متوافق مع شاشات SQ70TY - Dolby Atmos , QNED

65Q86T.SQ70TY

تلفزيون LG QNED AI QNED86 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024) + ساوند بار متوافق مع شاشات SQ70TY - Dolby Atmos , QNED

(0)
Bundle Images
طباعة

المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED

معالج الصور

معالج α8 AI بدقة 4K

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مخرج الصوت

20W

نظام السماعة

2.0 channel

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1452 x 839 x 44.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;31.1 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K QNED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 AI بدقة 4K

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

المعايرة التلقائية

نعم

صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

نعم

الألعاب

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452 x 839 x 44.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452 x 907 x 285 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 1070 x 200 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎340 x 285 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.1 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎35.0 ‎

وزن العبوة

‎43.2 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20W

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

2.0 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

واو الأوركسترا

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

إعدادات العائلة

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

دائما مستعد

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

عرض متعدد

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم (السودان وسوريا وإيران غير مدعومون)

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

طباعة

جميع المواصفات

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 