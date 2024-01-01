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LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED81R مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SH7Q
LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED81R مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SH7Q
-
LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED81R مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل عمود واحد، 2023 جديد
-
ساوند بار ميجا باور، 800 وات - SH7Q
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
20W
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675x964x44.5
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
36.6
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
معدل التحديث
-
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
الألعاب
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675x964x44.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675x1043x405
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820x1205x253
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
895x405
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
36.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
40.0
-
وزن العبوة
-
50.2
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400x400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
-
نعم
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
عرض متعدد
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
جميع المواصفات
المبيعات/المنطقة الفرعية
-
منطقة المبيعات
-
إفريقيا والشرق الأوسط
-
المنطقة الفرعية
-
GF،TK،AF،EF،SB،SA
معلومات النموذج
-
معلومات العلامة التجارية
-
LG Sound Bar
-
اسم الطراز
-
SH7Q
-
اسم طراز مضخم الصوت
-
SPQ5H-W
-
النظام (رقاقة أساسية)
-
MT8502
-
الجهاز الرئيسي/لون مضخم الصوت
-
أسود
الحجم(عرض × ارتفاع × عمق مم)
-
رئيسي (العرض/الجزء السفلي)
-
1200 x 97 x 145
-
مضخم الصوت
-
171 x 390 x 261
المادة
-
الرئيسي - المقدمة / الجزء العلوي / الجزء السفلي
-
الشبكة المعدنية/ القالب / القالب
-
مضخم الصوت - الجزء الأمامي / الجسم
-
جيرسي / خشبي
الوزن(كجم)
-
أساسي
-
8.52 كجم
-
مضخم الصوت
-
5.3 كجم
-
الوزن الإجمالي
-
19.8 كجم
العبوة الكرتونية
-
الحجم (العرض x الارتفاع x العمق) مم
-
1326 x 482 x 251
-
النوع
-
Flexo
-
اللون
-
أصفر
الكمية بالحاوية
-
20 قدم
-
152
-
40 قدم
-
324
-
40 قدم (HC)
-
405
عدد القنوات
-
عدد القنوات
-
5.1 قناة
طاقة الخرج(THD 10%)
-
الإجمالي
-
800 واط
-
الجانب الأمامي
-
120 واط*2
-
المركز
-
120 واط
-
المحيط (الجوانب)
-
120 واط*2
-
مضخم الصوت
-
200 واط (لاسلكي)
وحدة السماعة_أمامية(بالجانب الأيمن/الأيسر)
-
SPL
-
82 ديسيبل
-
النظام
-
مغلق
-
وحدة مضخم الصوت
-
3 بوصة (ورقي، فضي)
-
المقاومة
-
4 أوم
وحدة السماعات_المركز
-
SPL
-
82 ديسيبل
-
النظام
-
مغلق
-
وحدة مضخم الصوت
-
3 بوصة (ورقي، فضي)
-
المقاومة
-
4 أوم
وحدة السماعة_محيطية(جانبية)(يسرى/يمنى)
-
SPL
-
82 ديسيبل
-
النظام
-
مغلق
-
وحدة مضخم الصوت
-
3 بوصة (ورقي، فضي)
-
المقاومة
-
4 أوم
وحدة السماعة_مضخم الصوت
-
SPL
-
85 ديسيبل
-
النظام
-
انعكاس الجهير
-
وحدة مضخم الصوت
-
6 بوصة
-
المقاومة
-
3 أوم
عدد وحدات السماعات
-
عدد السماعات
-
6 EA
-
بصري
-
نعم (1)
-
فتحة إدخال/إخراج HDMI
-
X / نعم (1)
-
USB
-
نعم
الاتصال_اللاسلكي
-
إصدار Bluetooth
-
4.2
-
Bluetooth Codec - SBC / AAC
-
نعم / نعم
بيانات الشاشة
-
نوع الشاشة
-
LCD (5 رموز)
التأثيرات الصوتية
-
AI Sound Pro
-
نعم
-
قياسي
-
نعم
-
الموسيقى
-
نعم
-
سينما
-
نعم
-
صوت واضح
-
نعم
-
Sports
-
نعم
-
الألعاب
-
نعم
-
بوق جهير/بوق جهير+
-
نعم
-
تقنية DTS Virtual:X
-
نعم
التحكم في الصوت
-
موازن المستخدم - RCU / التطبيق
-
نعم / نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الوقت الليلي - RCU / التطبيق
-
نعم / نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل النطاق الديناميكي - RCU / التطبيق
-
x / نعم
-
تشغيل/إيقاف مستوى الصوت التلقائي - RCU / التطبيق
-
x / نعم
-
تشغيل/إيقاف الصوت المحيطي - RCU / التطبيق
-
نعم / نعم
-
SFX (افتراضي)
-
نعم
-
التحكم في وضع Soundbar (بواسطة واجهة المستخدم الرسومية “GUI” للتليفزيون)
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
-
نعم
-
قناة إعادة الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
السهولة
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / نعم
-
تشغيل الملفات عبر الهاتف الذكي (Bluetooth)
-
نعم
-
NSU / FOTA
-
x / نعم
-
التحكم عبر جهاز التحكم عند بعد الخاص بالتلفزيون - (زيادة/خفض الصوت، كتم الصوت)
-
نعم / نعم
-
مزامنة الصوت - Bluetooth (LG TV) / بصري
-
نعم / نعم
-
تشغيل/إيقاف ذاتي للطاقة - Bluetooth (LGTV) / بصري
-
نعم / نعم
-
تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي - RCU / التطبيق
-
نعم / نعم
-
A/V Sunc (0 ~ 300 مللي ثانية) - RCU / التطبيق
-
x / نعم
-
مستوى مضخم الصوت (-15~6 ديسيبل، 1 ديسيبل/إعداد)
-
نعم
-
مستوى القناة (-6 ~ 6 ديسيبل، 1 ديسيبل/خطوة)_Soundbar الرئيسي - الجانب العلوي / المركز (الجانب العلوي) / محيطي
-
X / نعم / نعم
-
كتم الصوت
-
نعم
-
جهاز تعتيم ذاتي
-
نعم
-
استضافة USB / الشحن
-
نعم / X
-
الموسيقى المدمجة
-
نعم (1)
-
وضع الاستعداد لـ Bluetooth
-
نعم
صيغة الصوت(BITSTREAM)
-
LPCM
-
نعم
-
Dolby Digital
-
نعم
-
DTS رقمي محيطي
-
نعم
صيغة الملف
-
FLAC - C4A / USB
-
x / نعم
-
OGG - C4A / USB
-
x / نعم
-
WAV - C4A / USB
-
x / نعم
-
MP3 - C4A / USB
-
x / نعم
-
WMA - C4A / USB
-
x / نعم
الطاقة_ الرئيسي
-
SMPS
-
نعم
-
استهلاك الطاقة
-
0.5 واط ↓
الطاقة_مضخم الصوت
-
النوع (SMPS، يرجى الرجوع إلى “ورقة الجهد المقنن (SMPS))”
-
نعم
-
استهلاك الطاقة
-
0.5 واط ↓
-
التردد اللاسلكي
-
5 جيجا هرتز
الملحقات_الدليل
-
دليل عبر الويب (ملف)
-
نعم (كامل)
-
دليل مدمج (كتيب) (مبسط أو كامل)
-
نعم (مبسط)
-
مفتوح المصدر - نعم - (كامل أو مبسط) / X
-
نعم (كامل)
-
بطاقة الضمان
-
نعم
الملحقات_جهاز التحكم عن بعد
-
اسم الطراز
-
RAV21 (نفس الجهاز كما في 21)
-
البطارية (الحجم)
-
عدد 2 AA
-
بطارية مدمجة
-
نعم
-
الكابل الضوئي
-
نعم
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