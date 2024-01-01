LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED81R مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل عمود واحد، 2023 جديد + LG Soundbar SH7Q