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تليفزيون 32 بوصه ذكى LN572B

المواصفات

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تليفزيون 32 بوصه ذكى LN572B

32LN572B

تليفزيون 32 بوصه ذكى LN572B

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جميع المواصفات

مواصفات LCD

  • الدقة

    1366 × 768

  • نوع BLU

    LED مباشر

  • MCI ديناميكي

    100 (50هرتز)

نظام البث

  • استقبال تلفزيون تناظري

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

  • أرضي

    DVB-T

فيديو

  • محرك XD ثلاثي

    نعم

  • مرقي دقة (إضافي/أساسي)

    أساسي

  • معزز اللون الديناميكي

    نعم

  • محسن تباين

    نعم

  • وضع الصورة

    7 أوضاع (حيوي، قياسي، سينما، ألعاب، صور، isf Expert1، isf Expert2)

  • معالج صور Picture Wizard II (ثنائي/ثلاثي الأبعاد)

    نعم

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    8 أوضاع (16:9، مسح فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير، تكبير سينما 1)

  • وضع AV

    3 أوضاع (إيقاف/سينما/ألعاب)

  • التقليل من الضوضاء (الأبعاد الثلاثية/MPEG)

    نعم

  • سينما حقيقية 24p (3: 3 سحب لأسفل)

    نعم

الصوت

  • أحادي/ستيريو/مزدوج (MTS/SAP)

    نعم

  • مزيل أكواد دولبي الرقمي

    نعم

  • مزيل أكواد DTS

    نعم

  • نظام السماعات

    1 اتجاه 2 مكبر صوت

  • خرج الصوت (واط - THD 10%)

    10 واط + 10 واط

  • نظام الصوت

    صوت ظاهري محيطي إضافي

  • صوت واضح II

    نعم

  • وضع الصوت

    6 أوضاع (قياسي، موسيقى، سينما، رياضة، ألعاب، إعدادات المستخدم)

  • وضع الصوت الذكي

    نعم

  • محسن الصوت

    3 أوضاع (عادي، النوع المعلق على الجدار، نوع الحامل)

  • مزامنة صوتية بصرية

    نعم

تلفاز ذكي

  • سمارت هوم

    نعم

  • متجر App Store

    نعم

  • CP فائق

    نعم

  • متصفح ويب كامل

    نعم

  • مركز اجتماعي

    نعم

  • البحث والتوصيات

    نعم (بحث فقط)

  • عالم الألعاب

    نعم

مشاركة ذكية

  • مشاركة الوسائط - تطبيق عن بعد

    نعم

  • مشاركة الوسائط - متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • مشاركة وسائط - وصلة وسائط

    نعم

  • مشاركة وسائط - ويندوز ميديا بلاير (تشغيل)

    نعم

  • مشاركة الوسائط - اتصال جوجل

    يحدد لاحقًا

  • مشاركة وسائط - DLNA

    نعم

  • مشاركة الشاشة - MHL

    نعم

  • مشاركة الشاشة - Miracast

    نعم

  • مشاركة الشاشة - الشاشة الثانية

    نعم

  • "مشاركة الشاشة - NFC (محمول تلفزيون تلفزيون محمول)"

    نعم

  • مشاركة الشاشة - WiDi

    نعم

  • أخرى - واي فاي ب/مدخل/واي فاي جاهز

    ب/مدخل

  • أخرى - واي فاي مباشر

    نعم

  • أخرى - ويندوز7/8 معتمد

    نعم

  • أخرى - Simplink (HDMI CEC)

    نعم

آلة التوقيت

  • التسجيل - دعم قرص صلب خارجي

    نعم

  • التسجيل - الذاكرة الداخلية

    نعم

  • تغيير الوقت - دعم قرص صلب خارجي

    نعم

  • مشاهدة وتسجيل - مشاهدة التلفاز/تسجيل 2موفق

    نعم

  • تسجيل إدخال خارجي

    RF / مركب فقط

  • حفظ التسجيل - يدوي

    نعم

القناة(برنامج)

  • برمجة/توليف ذاتي

    نعم

  • برنامج (القناة) تعديل (إضافة/حذف)

    نعم

  • تعريف (القناة) البرنامج (تعيل الاسم)

    نعم

  • برمجة القنوات المفضلة

    نعم

الوقت/الساعة

  • ساعة يدوية/ذاتية

    نعم

  • تشغيل الوقت/إيقاف الوقت

    نعم

  • مؤقت النوم

    نعم

  • إيقاف ذاتي/نوم ذاتي

    نعم

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