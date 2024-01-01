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تليفزيون 32 بوصه ذكى LN572B
جميع المواصفات
مواصفات LCD
-
الدقة
1366 × 768
-
نوع BLU
LED مباشر
-
MCI ديناميكي
100 (50هرتز)
نظام البث
-
استقبال تلفزيون تناظري
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
-
أرضي
DVB-T
فيديو
-
محرك XD ثلاثي
نعم
-
مرقي دقة (إضافي/أساسي)
أساسي
-
معزز اللون الديناميكي
نعم
-
محسن تباين
نعم
-
وضع الصورة
7 أوضاع (حيوي، قياسي، سينما، ألعاب، صور، isf Expert1، isf Expert2)
-
معالج صور Picture Wizard II (ثنائي/ثلاثي الأبعاد)
نعم
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
8 أوضاع (16:9، مسح فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير، تكبير سينما 1)
-
وضع AV
3 أوضاع (إيقاف/سينما/ألعاب)
-
التقليل من الضوضاء (الأبعاد الثلاثية/MPEG)
نعم
-
سينما حقيقية 24p (3: 3 سحب لأسفل)
نعم
الصوت
-
أحادي/ستيريو/مزدوج (MTS/SAP)
نعم
-
مزيل أكواد دولبي الرقمي
نعم
-
مزيل أكواد DTS
نعم
-
نظام السماعات
1 اتجاه 2 مكبر صوت
-
خرج الصوت (واط - THD 10%)
10 واط + 10 واط
-
نظام الصوت
صوت ظاهري محيطي إضافي
-
صوت واضح II
نعم
-
وضع الصوت
6 أوضاع (قياسي، موسيقى، سينما، رياضة، ألعاب، إعدادات المستخدم)
-
وضع الصوت الذكي
نعم
-
محسن الصوت
3 أوضاع (عادي، النوع المعلق على الجدار، نوع الحامل)
-
مزامنة صوتية بصرية
نعم
تلفاز ذكي
-
سمارت هوم
نعم
-
متجر App Store
نعم
-
CP فائق
نعم
-
متصفح ويب كامل
نعم
-
مركز اجتماعي
نعم
-
البحث والتوصيات
نعم (بحث فقط)
-
عالم الألعاب
نعم
مشاركة ذكية
-
مشاركة الوسائط - تطبيق عن بعد
نعم
-
مشاركة الوسائط - متصفح ملفات الشبكة
نعم
-
مشاركة وسائط - وصلة وسائط
نعم
-
مشاركة وسائط - ويندوز ميديا بلاير (تشغيل)
نعم
-
مشاركة الوسائط - اتصال جوجل
يحدد لاحقًا
-
مشاركة وسائط - DLNA
نعم
-
مشاركة الشاشة - MHL
نعم
-
مشاركة الشاشة - Miracast
نعم
-
مشاركة الشاشة - الشاشة الثانية
نعم
-
"مشاركة الشاشة - NFC (محمول تلفزيون تلفزيون محمول)"
نعم
-
مشاركة الشاشة - WiDi
نعم
-
أخرى - واي فاي ب/مدخل/واي فاي جاهز
ب/مدخل
-
أخرى - واي فاي مباشر
نعم
-
أخرى - ويندوز7/8 معتمد
نعم
-
أخرى - Simplink (HDMI CEC)
نعم
آلة التوقيت
-
التسجيل - دعم قرص صلب خارجي
نعم
-
التسجيل - الذاكرة الداخلية
نعم
-
تغيير الوقت - دعم قرص صلب خارجي
نعم
-
مشاهدة وتسجيل - مشاهدة التلفاز/تسجيل 2موفق
نعم
-
تسجيل إدخال خارجي
RF / مركب فقط
-
حفظ التسجيل - يدوي
نعم
القناة(برنامج)
-
برمجة/توليف ذاتي
نعم
-
برنامج (القناة) تعديل (إضافة/حذف)
نعم
-
تعريف (القناة) البرنامج (تعيل الاسم)
نعم
-
برمجة القنوات المفضلة
نعم
الوقت/الساعة
-
ساعة يدوية/ذاتية
نعم
-
تشغيل الوقت/إيقاف الوقت
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف ذاتي/نوم ذاتي
نعم
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