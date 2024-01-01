We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
جهاز التحكم عن بُعد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
المنتجات المتوافقة
43UQ75006LG.AFFE
43UQ75006LG.AGEE
43UQ75006LG.AMFE
43UQ75006LG.AMIE
43UQ751C0LG.AFUE
43UQ751C0LG.AMAE
43UQ751C0LG.AMIE
43UQ751T0LG.AMAE
43UQ80006LD.AFFE
43UQ80006LD.AFKE
43UQ80006LD.AFTE
43UQ80006LD.AFU
43UQ80006LD.AGEE
43UQ80006LD.AMAE
43UQ80006LD.AMEE
43UQ80006LD.AMNE
43UQ80006LD.AMQE
50UQ75006LG.AFFE
50UQ75006LG.AMFE
50UQ751C0LG.AMIE
50UQ80006LD.AFFE
50UQ80006LD.AMNE
55UQ75006LG.AFPE
55UQ75006LG.AGEE
55UQ75006LG.AMFE
55UQ75006LG.AMIE
55UQ751C0LG.AMIE
55UQ751T0LG.AMAE
55UQ80006LD.AFFE
55UQ80006LD.AMRE
60UQ79006LD.AFPE
60UQ79006LD.AFU
60UQ79006LD.AMVE
65UQ75006LG.AFFE
65UQ75006LG.AFKE
65UQ75006LG.AFTE
65UQ75006LG.AGEE
65UQ75006LG.AMEE
65UQ75006LG.AMNE
65UQ75006LG.AMQE
65UQ751C0LG.AFUE
65UQ751C0LG.AMIE
65UQ80006LD.AGEE
70UQ80006LD.AFFE
75UQ80006LD.AFFE
75UQ801C0LD.AFUE
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.