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LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
-
LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد
-
تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 964 x 59.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.4
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الألعاب
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 964 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 1027 x 361
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1115 x 200
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1344 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.4
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
31.8
-
وزن العبوة
-
40.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
ThinQ
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
جميع المواصفات
الشاشة
-
نوع شاشة العرض
-
HD
-
حجم الشاشة
-
32H بوصة
-
الدقة
-
1366*768 (32H)
-
نوع BLU
-
مباشر
-
TruMotion / معدل التحديث
-
`لا / 50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
محسِّن الألوان
-
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
-
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
-
تقليل التشويش (NR)
-
وضع الصورة
-
نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
-
10 واط (5 واط لكل قناة)
-
القناة
-
2.0 قناة
-
الاتجاه
-
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
-
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
-
نوع تركيب التلفزيون
-
الوضع المحيطي
-
محيطي افتراضي
-
الصوت الواضح
-
الصوت الواضح
-
ترميز الصوت
-
AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)
الملاءمة الذكية
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
-
أحادي
-
الوصول السريع
-
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
-
نعم DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
-
DVB-T2
-
الكابل
-
DVB-C
-
القمر الصناعي
-
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
-
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
-
نعم
-
[DVB] الترجمة
-
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
-
نعم
-
EPG (8 أيام)
-
نعم
المقبس
-
HDMI
-
1 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
الإصدار
-
HDMI 1.4
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
-
نعم
-
USB
-
1 (جانبي)
-
المكوّن
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
-
2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
-
نعم (خلفي)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مزوّد الطاقة
-
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
دون 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
يختلف حسب الحجم والمنطقة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
الملحق
-
الريموت
-
L-con
-
البطاريات
-
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
-
نعم (مستقل عن التلفزيون)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية
-
آلة الزمن (DVR)
-
نعم
-
التسجيل الرقمي
-
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
-
نعم
-
اللعبة المضمنة
-
نعم
-
الطراز التثبيت على الحائط VESA
-
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