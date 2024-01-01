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LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

المواصفات

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LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

75UR80.32LM55

LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

مخرج الصوت

20 واط

نظام السماعة

2.0 قناة

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1678 x 964 x 59.9

وزن التلفزيون بدون حامل

31.4

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K UHD

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

معدل التحديث

60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الألعاب

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1678 x 964 x 59.9

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1678 x 1027 x 361

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1820 x 1115 x 200

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1344 x 361

وزن التلفزيون بدون حامل

31.4

وزن التلفزيون مع حامل

31.8

وزن العبوة

40.7

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

400 x 400

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20 واط

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

2.0 قناة

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

تنبيه رياضي

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

ThinQ

نعم

إعدادات العائلة

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ريموت تحكم سحري

مدمج

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

طباعة

جميع المواصفات

الشاشة

نوع شاشة العرض

HD

حجم الشاشة

32H بوصة

الدقة

1366*768 (32H)

نوع BLU

مباشر

TruMotion / معدل التحديث

`لا / 50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

محسِّن الألوان

اللون الديناميكي

أداة ضبط المستوى

أداة ضبط مستوى الدقة

تقليل التشويش

تقليل التشويش (NR)

وضع الصورة

نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

الصوت

مكبّر الصوت (خرج الصوت)

10 واط (5 واط لكل قناة)

القناة

2.0 قناة

الاتجاه

تشغيل لأسفل

خرج الصوت المتزامن

نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

موالفة الصوت بلمسة واحدة

نوع تركيب التلفزيون

الوضع المحيطي

محيطي افتراضي

الصوت الواضح

الصوت الواضح

ترميز الصوت

AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)

الملاءمة الذكية

عدد وحدات المعالجة المركزية

أحادي

الوصول السريع

نعم

استقبال البث

استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

نعم DVB-T2/C/S2

الأرضي

DVB-T2

الكابل

DVB-C

القمر الصناعي

DVB-S2

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

صفحة قناة المعلومات

نعم

قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

نعم

[DVB] الترجمة

نعم

AD (الوصف الصوتي)

نعم

EPG‏ (8 أيام)

نعم

المقبس

HDMI

1 (خلفي) / 1 (جانبي)

الإصدار

HDMI 1.4

Simplink (جهاز HDMI CEC)

نعم

USB

1 (جانبي)

المكوّن

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل المركّب (صوت/صورة)

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل RF

2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)

SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

نعم (خلفي)

الطاقة والحفاظ على البيئة

مزوّد الطاقة

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

دون 0.5 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

يختلف حسب الحجم والمنطقة

وضع توفير الطاقة

نعم

الملحق

الريموت

L-con

البطاريات

نعم
(AAA x 2EA)

كابل الطاقة

نعم (مستقل عن التلفزيون)

الميزة الإضافية

لغة العرض على الشاشة (OSD)

15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

آلة الزمن (DVR)

نعم

التسجيل الرقمي

نعم

المشاهدة المؤجلة

نعم

اللعبة المضمنة

نعم

الطراز التثبيت على الحائط VESA

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