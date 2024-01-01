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LG ULTRA HD TV 79'' UG880T

المواصفات

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LG ULTRA HD TV 79'' UG880T

79UG880T

LG ULTRA HD TV 79'' UG880T

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جميع المواصفات

نظام العرض

  • الجهاز

    أيل أي دي

  • حجم الشاشة (سم)

    79

  • الوضوح

    3840x2160

  • نوع بي أل يو

    مباشر

  • LED زائد (يعتم المحلي)

    نعم

فيديو

  • ترو الترا عالية الدقة المحرك

    ترو الترا عالية الدقة المحرك

  • الحقيقي مراقبة أسود

    نعم

  • الثلاثي XD المحرك

    نعم

  • للحد من الضوضاء نشطة

    نعم

  • الاستشعار الذكية المعيشة

    نعم

  • دينامية واضح الأبيض

    نعم

  • سينما حقيقية 24P

    نعم

  • شفت كوديك

    4K 60P

سمعي

  • نظام مكبرات الصوت

    نظام 4.0Ch رئيس

  • إخراج الصوت

    L / R) 10 * 2 ليرة سورية / روبية) 10 * 2

  • نظام الصوت

    الصوت الفائق

  • 3D التكبير الصوت

    نعم

  • واضح الصوت II

    نعم

  • بصري الصوت المزامنة

    نعم

  • لاسلكية الصوت المزامنة والخاص المزامنة الصوت

    نعم

إل جي سمارت تلفزيون

  • إسأوسي

    H13

يو إس بي

  • ديفإكس (SD / HD / زائد عالية الدقة)

    دايفكس عالي الوضوح

3D المواصفات

  • 3D

    نعم

  • اللعب المزدوج

    نعم

DVR(DIGITAL)

  • DVR (رقمي)

    نعم

المشاركة الذكية

  • المشاركة الذكية

    نعم

منافذ إدخال وإخراج على جانب التلفاز

  • HDMI 4K

    4 (6G)

  • يو إس بي 2.0 / 3.0

    2 / l

منافذ إدخال وإخراج على التلفاز - خلفي

  • LAN

    1 (V)

كماليات

  • حدة تحكم عن بعد

    MR14 (أسود)

  • HID

    استعداد

  • BT مكبرات الصوت

    استعداد

  • # من نظارات 3D

    F310 2EA

البعد - مع التعبئة والتغليف

  • WxHxD (مم)

    1868x1137x239

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