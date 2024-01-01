We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ULTRA HD TV 79'' UG880T
جميع المواصفات
نظام العرض
-
الجهاز
أيل أي دي
-
حجم الشاشة (سم)
79
-
الوضوح
3840x2160
-
نوع بي أل يو
مباشر
-
LED زائد (يعتم المحلي)
نعم
فيديو
-
ترو الترا عالية الدقة المحرك
ترو الترا عالية الدقة المحرك
-
الحقيقي مراقبة أسود
نعم
-
الثلاثي XD المحرك
نعم
-
للحد من الضوضاء نشطة
نعم
-
الاستشعار الذكية المعيشة
نعم
-
دينامية واضح الأبيض
نعم
-
سينما حقيقية 24P
نعم
-
شفت كوديك
4K 60P
سمعي
-
نظام مكبرات الصوت
نظام 4.0Ch رئيس
-
إخراج الصوت
L / R) 10 * 2 ليرة سورية / روبية) 10 * 2
-
نظام الصوت
الصوت الفائق
-
3D التكبير الصوت
نعم
-
واضح الصوت II
نعم
-
بصري الصوت المزامنة
نعم
-
لاسلكية الصوت المزامنة والخاص المزامنة الصوت
نعم
إل جي سمارت تلفزيون
-
إسأوسي
H13
يو إس بي
-
ديفإكس (SD / HD / زائد عالية الدقة)
دايفكس عالي الوضوح
3D المواصفات
-
3D
نعم
-
اللعب المزدوج
نعم
DVR(DIGITAL)
-
DVR (رقمي)
نعم
المشاركة الذكية
-
المشاركة الذكية
نعم
منافذ إدخال وإخراج على جانب التلفاز
-
HDMI 4K
4 (6G)
-
يو إس بي 2.0 / 3.0
2 / l
منافذ إدخال وإخراج على التلفاز - خلفي
-
LAN
1 (V)
كماليات
-
حدة تحكم عن بعد
MR14 (أسود)
-
HID
استعداد
-
BT مكبرات الصوت
استعداد
-
# من نظارات 3D
F310 2EA
البعد - مع التعبئة والتغليف
-
WxHxD (مم)
1868x1137x239
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.