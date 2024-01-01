وداعًا للفوضى وضياع أجهزة التحكم المتعددة ومرحبًا بجهاز التحكم عن بُعد في تلفازك من LG؛ إنه لا يتحكم فحسب في التلفاز، بل في مكبر الصوت المتصل من LG أيضًا.