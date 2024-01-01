يأتي QNED من LG الآن بأحجام أكبر ومواصفات أعلى وخيارات أكثر من أي وقت مضى. سواء أكنت تبحث عن تلفاز Mini LED الأفضل في فئته أو تلفاز 4K مذهلًا شاملاً أو تلفازًا للألعاب أو الأفلام أو الرياضة أو أكثر، فإن QNED المثالي من LG في انتظارك.