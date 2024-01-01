Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

المزيد من الخيارات، الكثير جدًا مما يثير الإعجاب

يأتي QNED من LG الآن بأحجام أكبر ومواصفات أعلى وخيارات أكثر من أي وقت مضى. سواء أكنت تبحث عن تلفاز Mini LED الأفضل في فئته أو تلفاز 4K مذهلًا شاملاً أو تلفازًا للألعاب أو الأفلام أو الرياضة أو أكثر، فإن QNED المثالي من LG في انتظارك.

Table Caption
الميزات QNED80 QNED75
QNED80
QNED75
الشاشة 4K 86 بوصة/75 بوصة/65 بوصة/55 بوصة/50 بوصة 4K 75 بوصة/65 بوصة/55 بوصة/50 بوصة/43 بوصة
miniLED - -
التعتيم الدقيق التعتيم الدقيق (86 بوصة)/التعتيم الاحترافي (75/65/55/50 بوصة) Dimming Pro
اللون QNED Color QNED Color
التباين الفائق تباين فائق تباين فائق
الصوت 2.2 الفصل./40 وات (86 بوصة)/2.0 قناة/20 وات (75/65/55/50 بوصة)/AI Sound Pro قناة 2.0/20 واط/AI Sound Pro
الحامل تركيب على الجدار، حامل اختياري تركيب على الجدار، حامل اختياري
المعالج معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس
HDR HDR10 Pro HDR10 Pro
النطاق الترددي HDMI2.1 HDMI2.0
ميزات VRR ALLM / eARC ALLM / eARC
HDMI AMD FreeSync Premium / VRR -
الألعاب ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG
ذكي Amazon Alexa / Apple AirPlay2 & Home Amazon Alexa / Apple AirPlay2 & Home
التحكم الصوتي الريموت الريموت
النظام الأساسي نظام التشغيل webOS 23 نظام التشغيل webOS 23
مشاركة غرفة إلى أخرى المتلقي المتلقي
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 