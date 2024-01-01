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المزيد من الخيارات، الكثير جدًا مما يثير الإعجاب
يأتي QNED من LG الآن بأحجام أكبر ومواصفات أعلى وخيارات أكثر من أي وقت مضى. سواء أكنت تبحث عن تلفاز Mini LED الأفضل في فئته أو تلفاز 4K مذهلًا شاملاً أو تلفازًا للألعاب أو الأفلام أو الرياضة أو أكثر، فإن QNED المثالي من LG في انتظارك.
|الميزات
|QNED80
|QNED75
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|الشاشة
|4K 86 بوصة/75 بوصة/65 بوصة/55 بوصة/50 بوصة
|4K 75 بوصة/65 بوصة/55 بوصة/50 بوصة/43 بوصة
|miniLED
|-
|-
|التعتيم الدقيق
|التعتيم الدقيق (86 بوصة)/التعتيم الاحترافي (75/65/55/50 بوصة)
|Dimming Pro
|اللون
|QNED Color
|QNED Color
|التباين الفائق
|تباين فائق
|تباين فائق
|الصوت
|2.2 الفصل./40 وات (86 بوصة)/2.0 قناة/20 وات (75/65/55/50 بوصة)/AI Sound Pro
|قناة 2.0/20 واط/AI Sound Pro
|الحامل
|تركيب على الجدار، حامل اختياري
|تركيب على الجدار، حامل اختياري
|المعالج
|معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس
|معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس
|HDR
|HDR10 Pro
|HDR10 Pro
|النطاق الترددي
|HDMI2.1
|HDMI2.0
|ميزات VRR
|ALLM / eARC
|ALLM / eARC
|HDMI
|AMD FreeSync Premium / VRR
|-
|الألعاب
|ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG
|ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG
|ذكي
|Amazon Alexa / Apple AirPlay2 & Home
|Amazon Alexa / Apple AirPlay2 & Home
|التحكم الصوتي
|الريموت
|الريموت
|النظام الأساسي
|نظام التشغيل webOS 23
|نظام التشغيل webOS 23
|مشاركة غرفة إلى أخرى
|المتلقي
|المتلقي