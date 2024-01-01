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مشغل إسطوانات دي في دي

المواصفات

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الدعم

مشغل إسطوانات دي في دي

DV692H

مشغل إسطوانات دي في دي

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جميع المواصفات

الخصائص الاساسيه

  • خاصيه zoom

    Q1:x2,Q2:x3,Q3:x4

  • خاصيه Book Marker Search

    نعم

  • ذاكره الحاله الاخيره

    نعم

  • توقف-متابعه

    نعم

  • التحميل السريع

    نعم

  • خاصيه initial logo

    نعم

  • خاصيه screen saver

    نعم

  • ايقاف التشغيل التلقائى

    نعم

  • التحكم الابوى

    نعم

  • خاصيه JPEG Slideshow

    نعم

  • خاصيه JPEG Slideshow with MP3 Play

    نعم

  • خاصيه JPEG Slideshow Effect

    نعم

  • خاصيه Scan(Fwd/Rev)

    نعم

  • خاصيه Skip(Fwd/Rev)

    نعم

  • خاصيه Slow(Fwd)

    نعم

  • خاصيه Slow(Rev)

    نعم

  • خاصيه التكرار

    نعم

  • امكانيه البرمجه

    نعم

النظام الاساسى

  • NTSC

    NTSC(Def)

  • PAL

    نعم(def)

نظام الفيديو

  • Video DAC

    108MHz/12bit

  • Progressive Scan

    نعم

نظام الصوت

  • Audio DAC

    192KHz/24bit

مخارج الفيديو

  • Composite

    نعم

  • Component

    نعم

  • HDMI

    نعم

  • USB

    نعم

مخارج الصوت

  • Audio L/R

    نعم

  • Coaxial

    نعم

  • Optical

    نعم

الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • DVD(PAL)

    نعم

  • AUDIO-CD(CD-DA)

    نعم

  • CD-R/-RW

    نعم

  • MP3 Decoding

    نعم

  • MP3 ID3 TAG

    نعم

  • DVD-R/-RW(Video Mode)

    نعم

  • DVD-RW(VR Mode)

    نعم

  • Audio CD Ripping

    نعم

  • DVD+R/+RW

    نعم

  • VIDEO-CD(2.0)/SVCD

    نعم

  • WMA

    نعم

  • Dual Disc

    نعم

  • JPEG

    نعم

  • DivX

    نعم

  • CD-G

    نعم

الطاقه

  • Wide SMPS

    نعم

  • استهلاك الطاقه فى حاله ايقاف التشغيل

    اقل من 1 واط

  • استهلاك الطاقه الكلى

    12واط

الابعاد

  • الجهاز

    430x35x210

  • الصندوق

    490X82X296

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