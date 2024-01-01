We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مشغل إسطوانات دي في دي
جميع المواصفات
الخصائص الاساسيه
-
خاصيه zoom
Q1:x2,Q2:x3,Q3:x4
-
خاصيه Book Marker Search
نعم
-
ذاكره الحاله الاخيره
نعم
-
توقف-متابعه
نعم
-
التحميل السريع
نعم
-
خاصيه initial logo
نعم
-
خاصيه screen saver
نعم
-
ايقاف التشغيل التلقائى
نعم
-
التحكم الابوى
نعم
-
خاصيه JPEG Slideshow
نعم
-
خاصيه JPEG Slideshow with MP3 Play
نعم
-
خاصيه JPEG Slideshow Effect
نعم
-
خاصيه Scan(Fwd/Rev)
نعم
-
خاصيه Skip(Fwd/Rev)
نعم
-
خاصيه Slow(Fwd)
نعم
-
خاصيه Slow(Rev)
نعم
-
خاصيه التكرار
نعم
-
امكانيه البرمجه
نعم
النظام الاساسى
-
NTSC
NTSC(Def)
-
PAL
نعم(def)
نظام الفيديو
-
Video DAC
108MHz/12bit
-
Progressive Scan
نعم
نظام الصوت
-
Audio DAC
192KHz/24bit
مخارج الفيديو
-
Composite
نعم
-
Component
نعم
-
HDMI
نعم
-
USB
نعم
مخارج الصوت
-
Audio L/R
نعم
-
Coaxial
نعم
-
Optical
نعم
الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
DVD(NTSC)
نعم
-
DVD(PAL)
نعم
-
AUDIO-CD(CD-DA)
نعم
-
CD-R/-RW
نعم
-
MP3 Decoding
نعم
-
MP3 ID3 TAG
نعم
-
DVD-R/-RW(Video Mode)
نعم
-
DVD-RW(VR Mode)
نعم
-
Audio CD Ripping
نعم
-
DVD+R/+RW
نعم
-
VIDEO-CD(2.0)/SVCD
نعم
-
WMA
نعم
-
Dual Disc
نعم
-
JPEG
نعم
-
DivX
نعم
-
CD-G
نعم
الطاقه
-
Wide SMPS
نعم
-
استهلاك الطاقه فى حاله ايقاف التشغيل
اقل من 1 واط
-
استهلاك الطاقه الكلى
12واط
الابعاد
-
الجهاز
430x35x210
-
الصندوق
490X82X296
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.