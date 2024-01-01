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داخلي 22X Super-Multi DVD SATA Rewriter
جميع المواصفات
المواصفات الاساسيه
-
النوع
داخلى SATA DVD-RW/CD-RW Drive
-
الواجهه
E-IDE (ATAPI)
-
الاقراص المدعومه
CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM/ +R/RW +/-R DL
-
Buffer Capacity
2MB (Under-run prevention function)
-
تكنولوجيا LightScribe
نعم
-
تكنولوجيا SecurDisc™
نعم
-
الضمان
عام كامل ضمان محدود
سرعه الكتابه - القصوى
-
DVD+R
22x
-
DVD+R Dual Layer
8x
-
DVD-R
22x
-
DVD-RW
6x
-
DVD-R Dual Layer
8x
-
DVD-RAM
12x
-
CD-R
48x
-
CD-RW
32x
سرعه القراءه - القصوى
-
DVD±R
16x
-
DVD±R Dual Layer
12x
-
DVD±RW
12x
-
CD-ROM/R
48x
-
CD-RW
40x
-
CD-DA
40x
-
DVD-RAM
12x
-
DVD-Video
6x Max.
-
DVD-ROM
16x Max.
زمن الوصول
-
DVD-ROM
145 مللى ثانيه
-
DVD-RAM
200 مللى ثانيه-(Ver. 2.0 & Higher )
-
DVD-ROM Dual Layer
220 مللى ثانيه
-
CD-ROM
125 مللى ثانيه
معدل نقل البيانات
-
DVD-ROM
22.16 MB/s (16x) Max.
-
CD-ROM
7,200 kB/s (48x) Max.
متطلبات النظام
-
نظام التشغيل
Genuine Windows Vista™, Windows XP
الحجم و الوزن
-
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) - مللي متر
146(عرض)x165(عمق)x41.3(ارتفاع)
-
الوزن - رطل
1.76 رطل
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