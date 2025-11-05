غساله تحميل امامي, Essence Graphite 15 Kg

*يعتمد هذا القياس على أبعاد LG القياسية (عرض 600 × ارتفاع 850 × عمق 660 ملم) لطرازات الغسالات بسعة تصل إلى 12 كجم. مقارنة بين أبعاد السعة الكبيرة (XL) في الطراز الجديد LG WXLS-1014 (650×950×660) والطراز السابق LG WXL10-14 (650×940×770)، لتوضيح الفرق في التصميم والكفاءة.

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