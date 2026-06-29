إخلاء المسؤولية

1) AI Wash 2.0

- العناية بالقماش وتوفير الطاقة: اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة ""القطن""، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الوزن وأنواع الأقمشة من الغسيل و/أو عوامل أخرى.

يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam. يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة.

2) TurboWash™ 360

- تم اختباره من قبل Intertek في مارس 2019، استنادًا إلى IEC 60456 : الإصدار 5.0. دورة TurboWash39 مع حمولة IEC تبلغ 5 كجم مقارنةً بدورة القطن التقليدية مع TurboWash (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

- قد يمتد وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة.

3) Steam™

- تقلل دورة العناية ضد الحساسية (Allergy Care)، المعتمدة من قبل BAF لغسالة البخار LG Steam مقاس 24 بوصة، من مسببات الحساسية لعث الغبار المنزلي.

4) الموزع التلقائي

- اغسل ما يصل إلى 31 حمولة عند ملء كلا المكانين بالمنظف.

- كمية إدخال المنظف الافتراضية هي 45 مل.

- قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

5) سعة أكبر

- مستشعر الاهتزاز مضمن في طراز العمق 615/565 فقط. (باستثناء النوع النحيف)

- قد يختلف عدد ممتصات الصدمات وأوزان التوازن حسب الطراز.

- سعة أكبر - 3 كجم في 615 ملم (العمق)، 2 كجم في 565 ملم/475 ملم (العمق)

6) دورة العناية بالألياف الدقيقة

- تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2023. دورة العناية بالألياف الدقيقة مع حمولة 3 كجم (سترة تدريب بوليستر 100%) مقارنة بدورة القماش المختلط (F4Y7EYPBW). المقارنة عن طريق قياس كمية الألياف الدقيقة المفلترة من خلال فلتر 20 ميكرومتر.

- قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

7) ‎قلبها نابض بالذكاء الاصطناعي

- اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة ""القطن""، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (الطراز التمثيلي لـ AI Wash‏: F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

- يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي عند تحديد خيار البخار (Steam). يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط [ليست كل الأقمشة قابلة للكشف] ومع منظف مناسب.

- الضمان لمدة 10 سنوات على محرك Direct Drive فقط. قد تختلف فترة الضمان/السياسة حسب البلد أو المنطقة.

- مستوى الضوضاء: 71 ديسيبل (مستوى طاقة الصوت)، بناءً على لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014 (F4X7EBPY6).

- يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاطلاع على سياسة الضمان لمدة 10 سنوات.